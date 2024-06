Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

Na první změnu skóre se čekalo poměrně dlouho. „Utkání začalo opatrně z obou stran a nikdo nechtěl udělat zbytečnou chybu. Po naší mírné převaze jsme ale obdrželi první gól v 37. minutě my. Rychle jsme ale dokázali zareagovat a gólem Daniela Jandury zařídili poločasovou remízu,“ oddechl si kouč po vyrovnání.

Po přestávce už byla převaha jednoznačnější. „Ve druhém poločase už si troufám říct, že byla kvalita spíše u nás. Přibývalo faulů, jiskření mezi hráči a jednou i mezi lavičkami. V 68. minutě poslal Hrubý z přímáku ideální balón na Jóna, který se nemýlil a hlavou nás poslal do vedení. Po závaru před brankou se v 87. minutě nadvakrát prosadil Jirka Povr a hned o minutu později připravil David Rychtr chytrým dloubáčkem do kuchyně šanci opět Danovi Jandurovi, a ten zvýšil na 4:1. Soupeř ještě v závěru korigoval výsledek jedním gólem, ale to bylo vše,“ popsal Hrubý druhé dějství zápasu.

Modro-oranžový celek se opět mohl opřít o výraznou diváckou převahu v hledišti. „Děkujeme všem fanouškům na tour za podporu a fandění. Zápas byl z mého pohledu velmi týmovým představením od brankáře až po hráče na hrotu. Je důležité si tohle nastavení součinnosti přenést i do posledních dvou utkání,“ přeje si kouč.