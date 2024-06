S tímto tvrzením však vesecký předseda nesouhlasí. „Neřekl bych, že to bylo úplně překvapivé. Dokázali jsme vyhrát i na jejich hřišti ve druhém utkání této sezony,“ připomněl vítězství 4:1 ze srpna loňského roku.

Hlavně první poločas byl v domácí režii. „Měli jsme dobrý nástup do zápasu a první dva góly vznikly z naší aktivity. Úvodní branku jsme vstřelili z přímého kopu těsně za vápnem a druhý z penalty. Vzápětí soupeřův brankář špatně vykopl balon a Kašpar mu ho vrátil z 35 metrů do brány. Studenec nehrál špatně, snažil se útočit, ale náš gólman dobře zachytal,“ pochválil Háza muže v bráně.

FOTO, VIDEO: Historický úspěch! Hrádek nad Nisou si zahraje divizi

Po přestávce už branka nepadla. „Ve druhém poločase se hrálo převážně od vápna k vápnu. Nějaké šance sice byly na obou stranách, ale brankáři už žádnou další střelu nepustili. Nám se ještě povedlo trefit břevno z velké vzdálenosti při dalším vyběhnutí jejich gólmana. Byl to dobrý, rychlý fotbal, ale bylo vidět, že se všichni těší na následnou rozlučku,“ usmál se.

Utkání sledovalo na 150 diváků. Bubny na obou stranách se činily. „Chtěl bych vyzdvihnout skvělou diváckou atmosféru. Přijelo hodně fanoušků ze Studence, bubnovalo se na obou stranách. Opravdu bych chtěl jejich fanoušky společně s našimi pochválit. Vytvořili pro hráče velmi dobrou atmosféru,“ pravil Háza spokojeně.

To hostující kouč tolik radosti samozřejmě sdílet nemohl. „Do utkání jsme vstoupili spoustou nepřesností a nedařila se nám kombinační hra. Možná už hráči měli v hlavách, že nemohou skončit jinak než třetí. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale jednalo se o poslední zápas a asi už se všichni viděli na rozlučce,“ zapřemýšlel Martin Hrubý.

Celkově to byl takový ten zápas blbec. „Ve Vesci mají navíc zvláštní balony, takové měkké. Terén taky nebyl z nejlepších, ale to bylo pro obě mužstva stejné, na to se vymlouvat nechceme. Góly jsme si dali v podstatě sami po našich chybách. Buďto jsme přihráli soupeři nebo zavinili penaltu, která byla jasná. Přestože jsme měli nějaké šance, nedokázali jsme je proměnit a soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal sportovně studenecký trenér.