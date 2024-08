Ani přípravné zápasy nevypadaly špatně. „Měli jsme tři přátelská utkání, z toho dvakrát jsme hráli v Osečné. První jsme právě proti domácím vyhráli 5:2 a ve druhém zápase jsme porazili Mníšek 4:3. Poslední utkání jsme odehráli s Doubím, ale hrálo se v týdnu a k utkání jsme nastoupili ve velmi kombinované sestavě. To se projevilo i na výsledku, kdy jsme prohráli 1:7. Byl to v podstatě zbytečný zápas,“ konstatoval.

Poslední utkání navíc musel odříct. „Měli jsme ještě odehrát generálku proti Chrastavě, ale museli jsme ji zrušit, protože je hodně hráčů na dovolené a nedali bychom dohromady celý mančaft. Jeli bychom tam s B-týmem, a to by nedalo nic ani jednomu celku,“ má jasno.

Se skladbou kádru to trenéři nebudou mít jednoduché. „Žádnou novou posilu zatím nemáme. Naopak důležití hráči Vácha s Kašparem odcházejí do Bělé hrát krajský přebor a možná s nimi půjde ještě jeden hráč. Do Smržovky pak odchází na půl roku Müller. S ním také možná půjde ještě jeden. Celkem nám odchází přibližně šest lidí, což je šestina kádru, a to je moc,“ přiznal Háza určité obavy o budoucnost.

Následující ročník bude těžký. „S vizí do sezony jsme poměrně skeptičtí. Pokusíme se udržet I.A třídu a chceme ještě doplnit kádr. Moc hráčů ale není. B-tým doplníme dorostenci a oslovíme hráče, kteří občas chodili pomáhat, aby se opět více zapojili a bylo nás více. Čeká nás ale velmi těžká sezona,“ bojí se předseda.

Nový ročník navíc Vesec odstartuje na půdě úhlavního rivala z Doubí. Derby je na programu v sobotu 17. srpna od 14:00.