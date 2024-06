Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

„Pro nás to je dobrý výsledek. Před zápasem jsme měli trochu potíže, protože někteří kluci jeli autem a skončili v zatáčce na Kozákově pod kopcem. Takže jsme začínali utkání v devíti lidech a až když dorazili, byli jsme teprve kompletní,“ prozradil trenér Bělé David Grebeníček důvod absence některých hráčů.

Ihned však dodal, že zdraví je na prvním místě. „Hlavně, že se jim nic nestalo. Ostatní kluci to mezitím zvládli, jednalo se asi o pět minut,“ dodal.

Pěnčín je mistr A třídy. O postupu rozhodne hlasování mezi hráči

Pak už přešel k hodnocení zápasu. „Jinak terén na hřišti byl těžký, ale oba týmy to chtěly odehrát. Ve druhé půli bylo hřiště ještě horší. Soupeř nebyl špatný. My jsme utkání zvládli lépe, odehráli jsme ho dobře, i když jsme měli nějaká zranění a chyběli nám někteří kluci. Ostatní musím pochválit. Vyhráli jsme už první půli. Soupeře jsme skoro nepustili k žádným vyloženým šancím. Naopak, my jsme ještě dvakrát nastřelili břevno. Byl jsem se zápasem spokojený,“ pochvaloval si trenér vítězství.

Domácí předseda souhlasil, že trávník za vydatného deště dostal zabrat. „Za špatného počasí se hrálo na těžkém terénu, ale hřiště drželo a vydrželo to. Na obou stranách se hrál velmi dobrý fotbal a hráči k sobě byli slušní,“ pochválil Josef Háza oba celky.

Přestřelku ovládlo Rozstání. O páté místo ještě zabojujeme, má jasno Passian

Zápas ale viděl jinak než hostující trenér. „Řekl bych, že jsme drželi více balon, tak 60 ku 40. Tlačili jsme, ale soupeř dával góly. Nám se nepovedlo proměnit šance, udělali jsme nějakou drobnou chybu, Bělá zaútočila a dokázala skórovat,“ pokrčil rameny.

Vesec nakonec nedokázal vsítit ani jeden gól. „Hlavně od 60. do 80. minuty jsme měli ohromný tlak a šance. Bohužel jsme nic z toho nedokázali využít. Jednou nám dokonce vykopli míč už z prázdné brány. Ani odrazy nebyly na naší straně. V závěru pak soupeř pečetil vítězství třetím gólem,“ uzavřel Háza hodnocení.