„Hráli jsme s jabloneckým Pěnčínem A, se kterým jsme doma prohráli 2:5, ale určitě jsme nepodali špatný výkon. Následně jsme hráli s Neratovicemi U19. Projevila se u nich dlouhodobá koncepce klubu, protože hráli skvěle a porazili nás 5:1. Dále jsme zvítězili 4:3 v Miletíně. Výkon se mi líbil, hlavně pak brankáře Loubka, který k nám nově přišel a zapracovává se do týmu. Poslední zápas jsme vyhráli 11:2. Soupeř z Lučan se úplně nesešel a moc nám to nedalo. Jsem ale rád, že i přesto přijeli a zahráli si s námi,“ pochválil kouč oslabeného soupeře.

Hrubého také může těšit v podstatě nezměněný stav kádru. „Nikdo nám naštěstí neodešel. Naopak přišel zmiňovaný brankář Vašek Loubek z Mníšku u Liberce. Ten na začátku podzimní části nahradí naši dosavadní jedničku, u které byla zjištěna mononukleóza a vyžádá si delší léčení. Také se vrátili dorostenci z hostování, ročníky 2006 a 2007, jenž budeme postupně zapojovat do kádru. Možná se připojí ještě jeden hráč, ale ten je zatím v jednání,“ nechtěl být konkrétnější.

Letos to studenecký trenér na první trojku nevidí. „I.A třída zkvalitnila příchodem rezervy Arsenalu Česká Lípa, kterou považuji za favorita soutěže. Také Rozstání mohutně posiluje a tipuji je do první trojky. Dali jsme si za cíl páté až sedmé místo a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Chceme hrát hezký fotbal a zapracovávat do týmu mladé,“ má jasno Hrubý.

Studenec vstoupí do sezony venkovním utkáním v Bílém Kostele. To je na programu v neděli 18. srpna od 17:00.