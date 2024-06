Rozstání vyhrálo v Semilech. O čtvrté místo ještě zabojujeme, slibuje Passian

Byl to přesně takový ten zápas, který jako tým chcete zažít. Povede se vám vstup do utkání, do poločasu vedete 3:0 a i když soupeř dokáže snížit, vzápětí odpovíte a nakonec vstřelíte pátý gól. Celý zápas mělo Rozstání pod kontrolou. Navíc společně s týmem přijelo přibližně třicet fanoušků, kteří neúnavně fandili až do konce.

Momentka z podzimního vzájemného měření sil. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Osobnost Deníku Čtyři góly? To se mi ještě nepovedlo, přiznává kanonýr Čížek Minulý víkend porazila rezerva libereckého Vesce Dolní Řasnici vysoko 7:0. Velkou měrou… Přečíst článek > „Tentokrát jsme vypravili autobusový zájezd, který pořádáme jednou za sezony pro naše fanoušky. Jelo jich s námi přibližně třicet a vytvořili nám domácí prostředí,“ pochvaloval si trenér hostujícího celku Roman Passian. S hrou svých svěřenců byl opět spokojen. „Konečně v posledních utkáních podáváme výkony, na které naše mužstvo má. Takticky jsme zahráli velice dobře a po celý zápas jsme byli jasně lepší a nebezpečnější. Kdyby to skončilo například 10:3, nikdo by se nemohl divit,“ pravil pozitivně naladěn. Mohlo to přijít už dříve… „Škoda jen, že až v posledních čtyřech kolech hrajeme tak, jak bychom měli. Je to ale také dáno tím, že se ustálila sestava a hrajeme v rozestavení, ve kterém chceme. Daří se nám kontrolovat hru a být lepší,“ pokračoval Passian. Rozstání je momentálně šesté, ale na čtvrtý Bílý Kostel ztrácí pouhý bod. „Vrátili jsme se do hry o čtvrté až páté místo a v neděli o to určitě zabojujeme, přestože nás čeká náročný víkend. V pátek je na programu exhibiční utkání proti hokejistům Bílých Tygrů a v sobotu se ve vedlejší obci Osečná koná každoroční přejezd přes Kundratickou lávku, kam zamíří někteří naši hráči. V neděli pak vše uzavřeme domácím utkáním proti Rychnovu, po kterém bude následovat posezónní rozlučka,“ těší se kouč.

