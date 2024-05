Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

„V celkovém kontextu je to pro nás dobrý bod, který nás posunul k nějakému cíli. Byl to zápas, ve kterém jsme konečně měli konsolidovanější sestavu a také dost možností na střídání. Díky tomu jsme předvedli zlepšenou hru oproti minulým utkáním a mělo to parametry,“ pochvaloval si Pavel Buša, ruprechtický trenér.