„Přípravu jsme začali 11. července a v podstatě každý týden jsme měli přátelské utkání. Trénujeme 2x týdně a opět jsme to proložili jógou. Hodně jsme pracovali na fyzičce a na hřišti to bylo znát. Ještě se poměrně hledáme. Máme hodně nových tváří, které musíme postupně zapracovat do sestavy,“ řekl trenér Roman Passian.