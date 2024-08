„Pro nás byl celý minulý ročník v krajském přeboru vlastně takovou přípravou na I.A třídu. Odehráli jsme 26 opravdu těžkých zápasů a pro kluky to byla obrovská škola,“ řekl kouč Rapidu.

V přípravě se ale zatím také nedařilo. „Prohráli jsme 2:5 s Rumburkem a s Novou Vsí, se kterou spolupracujeme, jsme padli 4:6. Je potřeba říct, že sestava byla hodně namíchaná a dostali příležitost ještě mladší hráči,“ omlouval své svěřence po porážce s mužstvem ze spodku tabulky I.B třídy.

Kádr vojáků před sezonou dobře posílil. „Nikdo nám neodešel a naopak můžeme ohlásit dva příchody. Jedná se o obránce a útočníka. Z Vilémova přestoupil Lukáš Meidl a z jižních Čech se přistěhoval do Liberce Filip Zitta. Druhý jmenovaný je velice dobrý kanonýr, který nasázel v krajských soutěžích za dvanáct sezon přes 200 branek. Těšíme se na velmi dobrý útočný tandem“ prohlásil spokojeně Jakubec.

Zpátky do přeboru se Rapid určitě hnát nebude. „Tento rok chceme mít takový stabilizační a nebojovat ani o postup, ani o sestup. Bylo by alibistické říkat, že se chceme jen udržet. Rádi bychom hráli ve vrchní polovině tabulky a pokračovat v práci a herním pojetí, kterým jsme se prezentovali buď v I.B třídě nebo krajském přeboru,“ přál by si kouč.

Rapid Liberec vstoupí do nové sezony venkovním utkáním v Mimoni. To je na programu v sobotu 17. srpna od od 17:00.