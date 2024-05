„Co na to říct…Hrozně se nadřeme na góly. Když vyhrajeme, je to většinou výsledkem 1:0 nebo něco podobného. Naopak strašně lacino inkasujeme jako proti Ruprechticím, kdy jsme si v podstatě oba dali sami. Počítali jsme, že nás to na jaře stálo minimálně pět bodů, které mohou na konci chybět,“ obává se nejhoršího Jan Jirák, asistent trenéra.