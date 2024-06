Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

„Doufejme, že to vydrží až do konce. Máme před sebou ale dva hodně náročné zápasy s prvním a druhým celkem tabulky. Budeme na dálku fandit týmům, které hrají s Mimoní,“ přiznal Jan Jirák, který se po dlouhé době postavil do brány za zraněného Dulebu.

Uznal, že jeho celek rozhodně nebyl jednoznačně lepší. „Každý chvilku, tahal pilku, jak se tak říká. Mohlo to dopadnout jakkoliv. Se štěstím jsme přežili některé stoprocentní šance soupeře. Tentokrát se k nám otočilo ale štěstí čelem a povedlo se dát dva takové ušmudlané góly,“ pravil gólman.

Ani nehoda nezastavila Bělou před dalším vítězstvím. Odnesl to Vesec

Ten zastává také funkci asistenta trenéra. „S kolegou Ondrou Holickým jsme hlavně rádi, že i když se Mimoni povedlo vyrovnat, kluci nedali hlavy dolů. Viděli, že to jde, dál hráli a dotáhli zápas do vítězného konce,“ řekl spokojeně.

Po zimní přestávce totiž Studánku trápily zbytečně ztracené zápasy, díky kterým se ocitla až na poslední příčce. „Tohle nám celé jaro chybělo. Někdy jsme vedli i o dva góly, soupeř vyrovnal a kluci se následně už nezvedli. V tomto je vidět nějaký progres a pokud budou dělat to, co se jim snažíme celou dobu říct, bude to fungovat,“ má jasno Jirák.

Zdroj: Deník/Tomáš Honzejk

Ten nezvykle pochválil také trojici arbitrů. „Líbila se mi bojovnost a nasazení našeho mužstva, ale chtěl bych vyzdvihnout ještě jednu věc, a to ne proto, že jsme vyhráli. Tím je výkon rozhodčích. Speciálně pak hlavního Tomáše Urbánka. Od první minuty nasadil určitou laťku, kterou držel celých 90 minut. Na to, že se hrálo o poslední flek a na podmáčeném hřišti, opravdu skvělý výkon,“ smekl domácí brankář pomyslný klobouk.

To hostujícímu celku se odjíždělo z Liberce velmi těžko. „No, asi to máme hotové,“ smutně konstatoval Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Jeho tým sehrál ve Studánce tak trochu podivné utkání. „První poločas byl z naší strany takový nijaký. Jakoby se nám nechtělo hrát. Možná za to mohl fakt, že hodně pršelo. Do vedení šli domácí po půl hodině hry. Mára Michálek vyběhl z branky, ale byl tam později než soupeř. Ten ho prostřelil, snad mezi nohama,“ kroutil hlavou.

PODÍVEJTE SE: Hrádek je dva zápasy od divize! Pěnčín srazily dvě červené

Po změně stran Mimoň svůj výkon zlepšila. „Trochu jsem to prostřídal a zlepšilo se to. Byli jsme lepší a měli hodně šancí. Díky Beranovi jsme po hodině hry vyrovnali,“ pokračoval.

Jenže od stavu 1:1 hosté zase zvolnili a přišel trest. „Bohužel jsme trochu zvolnili a domácí šli zase do vedení. Ten gól padl vlastně z h….! Pak jsme se s tím snažili ještě něco udělat, ale nepodařilo se. Nakonec to tak trochu připomínalo ten podzimní zápas, který jsme také nezvládli. Studánka nám dala lekci z produktivity, my se naopak na góly hodně nadřeme,“ mávl rukou.

Zdroj: Deník/Tomáš Honzejk

Situace Mimoně je špatná. Z I.A třídy by měly sestupovat dva týmy. Jak Mimoň, tak Studánka, ztrácejí dvě kola na dvanácté Žibřidice pět bodů. Žibřidice, dle informací Deníku, se navíc po sezoně z I.A třídy odhlásí.

„V dalším zápase mám v plánu si z klukama sednout. Je potřeba si promluvit a říct si co dál. Otázkou je, jestli budu pokračovat. Samozřejmě to je zklamání. Uvidíme,“ dodal Marek Steinfest.