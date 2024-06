„Během zimní přípravy jsme zkusili nastavit nové věci na jarní část. Kluci se chytli a dobře se trénovalo. Nový zimní pohár nám sice herně nevyšel, ale bylo to dáno tím, že jsme se snažili prostřídat co nejvíce hráčů. Dávali jsme šanci klukům z béčka i dorostencům jako odměnu za to, že chodili na tréninky,“ začal s hodnocením Jan Jirák, který se společně s Ondřejem Holickým ujal právě v zimě A mužstva.

Od startu to ale neměla tato dvojice jednoduché. „Bohužel před začátkem jarní části nám vypadlo pár lidí, což se odrazilo v prvním utkání ve Studenci. Propadli jsme herně i výsledkově a odvezli si porážku 0:6. Postupně ale začala forma gradovat. Kromě tohoto utkání a prohře 0:3 s Vescem skončily všechny zápasy o gól na jednu či druhou stranu nebo remízou. Herně jsme už nepropadali a hráli vyrovnané zápasy,“ všímal si během druhé poloviny sezony.

Osudným se stal šestý jarní zápas. „Pak přišlo utkání ve Mšeně, kde jsme nezaslouženě prohráli (1:2). Tady měla forma vygradovat, ale bohužel se stal přesný opak. Asi nás to nějak zlomilo, jiné vysvětlení nemám. Přišel úpadek v tréninkové morálce, zranění a každý zápas jsme lepili a hráli v jiné sestavě. Výsledek je takový, jaký je. Prostě se spadlo,“ pokrčil smířeně rameny.

I přes takový závěr je ale na své svěřence pyšný. „Kluky bych chtěl určitě pochválit za přístup. Nevzdali to a bojovali až do posledního kola. Nikdo neodešel, chtěli hrát a zkusit se zachránit. Byla na nich vidět zodpovědnost za tým jako celek. Když prohráli, nebylo jim to jedno. Pořád se to snažili zlomit a něco s tím udělat,“ pravil hrdě.

Všichni ví, že fotbal není jenom o minutách na hřišti. „Pokud mohli, chodili na tréninky i zápasy. Zlepšila se také parta a atmosféra v kabině. Snažili jsme se dělat takové teambuildingy. Pár sezení či grilování s rodinami, aby se všichni poznali. Myslím si, že to k tomu patří, protože fotbal je kolektivní sport a není to jen o hráčích,“ má jasno Jirák.

Teď čeká všechny zasloužená pauza. Bude ale krátká. „Přípravu odstartujeme 16. července. Hned o čtyři dny později odehrajeme přátelské utkání s Doubím. Do té doby si od sebe musí hráči také odpočinout a načerpat síly na novou sezonu,“ uzavřel asistent trenéra Krásné Studánky.