„Do letní přípravy se odrazily dovolené, práce a tak dále. Je to jako noty na buben. Kluci chodí a nechodí. Scházíme se ale ve slušném počtu kolem osmnácti lidí, kdy je spojené 'áčko' s 'béčkem',“ přiznal bílokostelecký předseda.

Za celé léto sehrál Tatran jediné utkání. „Odehráli jsme pouze jeden přípravný zápas, kdy jsme s Višňovou remizovali 2:2. Rumburk nám utkání zrušil a další jsme domluvené neměli. Žádnou generálku nehrajeme, protože jsou kluci hodně na dovolených. Do soutěže tako skočíme rovnýma nohama,“ řekl s mírnými obavami.

Do sezony vstoupí prakticky stejné mužstvo. „U nás se nestalo v podstatě nic. Jediný, koho jsme přibrali do týmu, je Denis Lanc ze Žibřidic. Další pohyby v kádru nejsou v plánu,“ prohlásil Janáček.

V Bílém Kostele by rádi navázali na poslední sezonu. „Chceme trápit soupeře a hrát vrchní polovinu tabulky. Doufám, že nezopakujeme předloňský ročník, kdy jsme bojovali do posledních kol o udržení. Naopak chceme navázat na úspěšnou loňskou sezonu,“ přál by si.

Bílý Kostel začne soutěž domácím utkáním proti Studenci. To je naplánováno na neděli 18. srpna od 17:00.