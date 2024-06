Zlomový byl zápas se Mšenem, říká Jirák po sestupové sezoně

V celém týmu panovala po celý ročník daleko lepší atmosféra. „Oproti minulé sezoně se to ale samozřejmě hodnotí daleko lépe. Netrápili jsme se do posledního kola a nemuseli se bát o sestup. Také zdraví hráčům drželo skoro až do konce, kdy se začala projevovat únava a přišlo pár menších problémů. V globálu tedy můžeme být spokojení,“ zhodnotil.

Bílý Kostel jasně ukázal, že není potřeba mohutně posilovat, ale stačí, když mužstvo nekosí zranění. „Loni jsme se hodně trápili kvůli zdravotním komplikacím. Neměli jsme stabilní kádr a stále točili sestavou. Letos to bylo úplně jiné. Také si sedl herní systém, který hrajeme a dařilo se střelecky. Kluky to samozřejmě začalo více bavit a naplňovat. Vždy je lepší, když se vyhrává. Psychika je v pohodě a přikloní se k vám také štěstí, které je v některých zápasech potřeba, aby se dotlačily do vítězného konce,“ má jasno Janáček.

Senát pomohl rozseknout spor o hluku na fotbale. Bubny ve Studenci mají zelenou

Teď je na řadě měsíční odpočinek. „Přípravu začneme 17. července. O deset dní později odehrajeme přátelský zápas s Višňovou a 3. srpna s Rumburkem. Kluci se ale vidí každý čtvrtek, kdy se scházejí na fotbálek, aby z toho úplně nevypadli,“ dodal závěrem.