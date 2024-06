Někdo by si mohl říct, že Mšeno zápas pustilo, ale tak to prý nebylo. „Mluvil jsem s trenérem Mšena, který mi říkal, že byl rád, že vůbec odjeli k zápasu. Chybělo mu hned šest lidí a taky neměl skoro nikoho na střídání. Tam bylo za dvacet minut po zápase,“ mrzelo Jana Jiráka, asistenta trenéra Krásné Studánky.

Pak už přešel k hodnocení jejich zápasu. „Odjížděli jsme do Bělé s tím, že bychom rádi získali alespoň bod, přestože jsme odjížděli ve třinácti lidech. Před zápasem se navíc zranil stoper při rozcvičce a jediný střídající do pole jsem zůstal já. Celý zápas jsem se modlil, aby se nikomu nic nestalo,“ přiznal s hořkým úsměvem.

POZVÁNKA: Hrádek krůček od vítězství v krajském přeboru. V cestě stojí Chrastava

To se povedlo a na plac šel až v 90. minutě. „Na to, v jaké jsme byli sestavě, hráli kluci opravdu dobře. Řekli jsme si, že budeme hrát po celou dobu v bloku a na brejky. Měli jsme jich docela dost, ale pořád to neumíme úplně dobře řešit. Nákopy Bělé jsme si docela hlídali, jen jednou přišel nešťastný odraz do ruky ve vápně a penalta pro soupeře, kterou proměnil domácí brankář,“ pokrčil Jirák rameny.

V závěru přeci jen přišla komplikace, kdy byl za zbytečné řeči po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Jan Hloušek. „Hned si to uvědomil a šel se omluvit. Musí si tím projít a za podobné výlevy asi musel dostat červenou kartu, aby věděl, že není nedotknutelný. Je to blbé, protože bude chybět v posledním utkání, ve kterém nám jde opravdu o hodně,“ zakroutil hlavou.

PODÍVEJTE SE: Oslavy propukly! Sokol Pěnčín ovládl I.A třídu

To domácí kouč nebyl s výkonem vůbec spokojen. „Nehrálo se nám moc dobře. Už bylo vidět, že to chtějí mít kluci za sebou. Navíc bylo vedro, tak to bylo bez pohybu, takový chodící fotbal. Nějaké šance jsme měli. Nedali jsme jich tak čtyři nebo pět. Soupeřův gólman zachytal dobře. Za remízu jsme rádi,“ ohodnotil stroze trenér Bělé David Grebeníček.