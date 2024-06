Zápas se ale nejprve nevyvíjel podle představ domácích. „Do utkání jsme šli s trochu obměněnou sestavou. Vesec byl první poločas lepší a agresivnější. My asi zůstali někde na oslavách. Byli jsme rádi, že to o přestávce bylo pouze 0:1, protože tam měli ještě minimálně jednu tutovku,“ přiznal Lukáš Hodan, pěnčínský trenér.

Následoval pověstný kartáč. „O poločase jsme pozměnili a prostřidali sestavu, trochu jsem zvýšil hlas v kabině a kluci si nakonec došli pro zasloužené vítězství,“ pravil kouč.

Po přestávce totiž Pěnčín otočil skóre třemi přesnými zásahy. „Problémem prvního poločasu bylo, že jsme byli měkký a soupeře nedoráželi. Jakmile nastoupil Hurt, začalo to lítat. Navíc jsme hned na začátku druhé půle skórovali po standardní situaci. To nám hodně pomohlo. Ke konci zápasu jsme ještě dali dvě branky a mohli začít slavit,“ řekl Hodan s úsměvem.

Zdroj: se svolením TJ Sokol Pěnčín

Hostující předseda si pochvaloval atmosféru během utkání. „Všichni byli od začátku dobře naladění, protože se před utkáním předával domácím pohár pro vítěze I.A třídy. My navíc přijeli s početnou fanouškovskou výpravou, a tak byla atmosféra z obou stran velmi dobrá,“ pravil Josef Háza.

Jeho svěřenci navíc předváděli během první půle nadstandardní výkon. „Hrálo se ve velkém teplu. Domácí byli důrazní v soubojích, my je naopak zaskočili běhavostí. Začátek jsme měli lepší a ve 20. minutě jsme klidně mohli vést 3:0. Bohužel se nám ale nepodařilo žádnou příležitost proměnit. Přesto jsme se na konci poločasu ujali vedení po rychlé akci ze strany, kdy se z dorážky prosadil Vácha,“ popsal nakonec jediný hostující gól.

POZVÁNKA: Hrádek krůček od vítězství v krajském přeboru. V cestě stojí Chrastava

Po přestávce už to ale šlo s Vescem z kopce. „Bohužel hned na začátku druhé půle jsme inkasovali na 1:1. Následně se hra vyrovnala, domácí využívali své výškové převahy a posílali mnoho centrů do vápna. V 75. minutě šli pak do vedení po signálu z autového vhazování. Chvíli na to jsme udělali chybu před vápnem, Pěnčín to potrestal a bylo hotovo,“ uzavřel Háza.