Za vším stojí příprava. „Dobře jsme přes léto potrénovali a během zápasů je to znát. Zlepšili jsme účast na trénincích, a to nám určitě pomohlo v prvních dvou kolech,“ má jasno kanonýr.

Stejně jako letos i před rokem se tehdy nováčkovi soutěže povedl vstup. „Loňský začátek v B třídě byl také dobrý, i když to bylo bez mé účasti. Zranil jsem se na konci předešlého ročníku ve Višňové, zkusil se vrátit a opět si obnovil zranění. Na podzim jsem tedy nehrál. Kluci ho ale odehráli suprově,“ pochválil pětatřicetiletý útočník své spoluhráče.

Není to poprvé, co Josef Tomáš vstřelil čtyři góly. „Jednou jsem už čtyři góly dal, ale bylo to v okresním přeboru někde před dvanácti nebo třinácti lety. V B třídě jsem tolik gólů v jednom utkání určitě nedal. Byl to jeden z nejlepších zápasů kariéry,“ pravil spokojeně.

Co se stalo, že se mu na začátku tak daří? „Sedla si sestava, kterou trenér Pittner udělal. Funguje obrana a střed hřiště, který dříve tolik nešlapal. Já už jen těžím z dobrých přihrávek. Nejsem úplně individuální útočník, spíše náběhový,“ popsal svou hru skromně.

Většinu své kariéry strávil fanoušek Zinedina Zidana v okresním přeboru. „Jednu sezonu jsem už odehrál v B třídě za Rozstání, ale je to také už minimálně deset let. Pak jsem se vrátil do Osečné a nakonec zažil postup do krajské soutěže v ní. Nikde jinde jsem vlastně nepůsobil. Pouze v žákovských letech ještě ve Stráži pod Ralskem a v Hlavici,“ vyjmenoval Tomáš svá předchozí působiště.

Přiznal také, že nikdy neměl ambice být profesionálem. „Fotbal hraji hlavně proto, abych se potkal s kamarády, udělal si žízeň a měli jsme dobrou náladu,“ usmál se forvard.

Jak všichni dobře vědí, fotbal v nižších soutěžích není jen o výkonech na hřišti. „Budu rád, když v Osečné udržíme skvělou partu. Je to ale stále těžší a těžší. Mladým se moc hrát nechce, tak lovíme kluky, kteří si chtějí kopnout. Máme skvělé podmínky. Nový areál s perfektním zázemím a každý, kdo přijde, zjistí, že je to u nás spíše rodinné. Snažíme se pracovat hlavně na atmosféře v týmu, která se pak projeví i ve výkonech na hřišti,“ prozradil recept žlutočerných.

Ještě jeden dílek skládačky se ale skrývá za úspěchem. „Musíte mít tak dobrého trenéra, jako máme my. Snaží se shánět nové kluky a bojuje za to, aby se hrál fotbal v Osečné co nejdéle. O vše se skvěle stará a má vždy dobře připravené tréninky. To nám pomáhá nejvíce,“ pochválil Tomáš svého nadřízeného, kouče Františka Pittnera.

Nejlepší střelec soutěže. Zní to hezky, ale s tím na útočníka Osečné nechoďte. „Není to mým cílem. Klidně na gól nahraju spoluhráčům. V Doksech jsem například za stavu 4:0 nahrál našemu dlouholetému kapitánovi Vencovi Novotnému. Měl jsem za něj radost, protože spolu hrajeme už dlouho a chtěl jsem, aby měl také radost,“ sundal ze sebe pomyslná světla reflektorů.

A na závěr ještě dodal: „Nechci to zakřiknout, takový začátek jsem ještě nikdy neměl. Když to bude takto pokračovat, je úplně jedno, kdo ty góly dá,“ uzavřel zatím šestigólový Josef Tomáš.