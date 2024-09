Po ničivých víkendových povodních se situace pomalu vrací do normálu a lidé zjišťují rozsah škod. Jedno z nejvíce zasažených míst byl také Frýdlantský výběžek, do kterého spadá Višňová a okolí. Jak to vypadalo v obci?

„Hřiště a zázemí klubu povodeň naštěstí nezasáhla. Pouze to, co napršelo. Hřiště je tedy podmáčené ještě teď, ale pouze z toho, co dopadlo na trávu z oblohy. V médiích se sice psalo, že je Višňová pod vodou, ale centra obce se to tolik netýkalo. Spíše okolních vesnic,“ upřesnil trenér Jiskry Milan Melka.

Za minimalizaci škod vděčí hlavně hasičům a pomáhajícím lidem. „Díky skvělé práci profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří zacpali průtoky a odčerpávali vodu, se podařilo velkou část Višňové ochránit,“ oddychl si.

On sám přitom žije právě kousek od Višňové, kde bylo vody daleko více a rozsah škod mnohem větší. „Bydlím přímo u řeky v zasažených Předláncích, takže se mě to také dotklo. Měl jsem ale štěstí, protože se voda nedostala do obytných částí. V okolí domu jsem měl laguny a ještě pár dní budeme řešit následky počasí,“ myslí si Melka.

Fotbal však nezastavuje a tento víkend už se bude opět hrát. „A-tým jede do Šluknova a také domácí zápasy ostatních mužstev Višňové by se měly odehrát. Ve čtvrtek už snad dokážeme i posekat a budeme opět fungovat normálně,“ plánuje kouč.

Hráči po povodních trénovali v omezeném režimu. „Kluci byli v úterý na menší umělce, kde si dali fotbálek bez mé přítomnosti a ve čtvrtek už bychom měli trénovat standardně,“ řekl Melka.

Toho v těžkých časech potěšil hovor od soupeře. „Chtěl bych vyzdvihnout gesto Šluknova. Volali nám z klubu, jestli o víkendu přijedeme a zeptali se, jestli nechceme pomoct, že by uspořádali finanční sbírku. Potěšilo mě, že solidarita funguje i mezi kluby,“ vyzdvihl gesto soupeře.