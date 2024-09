Podmínky soutěže sdělil Deníku frýdlantský předseda Martin Budzel. „Každý, kdo si během podzimního domácího utkání koupí program, bude automaticky zařazen do slosování o ceny, které proběhne na konci zápasu,“ prozradil s dovětkem, že během utkání se bude losovat až dvět cen.

To ale není to nejdůležitější. „Ze všech těchto lidí pak bude vždy vylosován jeden, který bude zařazen do superfinále. To proběhne během posledního domácího zápasu na podzim, kterým bude souboj se Železným Brodem 2. listopadu,“ upřesnil Budzel.

Do superfinále se bude chtít dostat každý milovník fotbalu. „Hlavní cenou je letecký zájezd pro dvě osoby na utkání italské Serie A. Konkrétně se jedná o zápas AC Milán - Fiorentina na San Siru. Zájezd proběhne od 4. do 7. dubna příštího roku,“ sdělil předseda zásadní informaci s exluzivní cenou.

Teď už je to tedy jen na fanoušcích fotbalu a štěstí. Navštivte domácí zápas Slovanu Frýdlant, kupte si program a doufejte, že to budete právě vy, kdo vyhraje zájezd na slavné San Siro.

Termíny domácích zápasů Slovanu Frýdlant:

Slovan Frýdlant - Stráž pod Ralskem (středa 11. září, 17:00)

Slovan Frýdlant - Spartak Chrastava (sobota 21. září, 10:30)

Slovan Frýdlant - Jiskra Višňová (sobota 5. října, 10:30)

Slovan Frýdlant - Sedmihorky (sobota 19. října, 10:30)

Slovan Frýdlant - Železný Brod A (sobota 2. listopadu, 10:30) losování hlavní ceny