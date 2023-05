Habartice přijeli do Vísky v dobrém rozpoložení, jelikož neprohráli už šest utkání v řadě…

"Hráli jsme výborně, podle mě jsme spíše dva body ztratili než jeden získali. Nastřelili jsme čtyři tyče a jedno břevno. Výborně také zachytal brankář Nového Boru, který chytil minimálně čtyři gólovky. Diváci už kolikrát měli ruce nad hlavami a skoro slavili gól, ale on to vždy nějakým zázračným zákrokem vyškrábl ven," hodnotil Hrubý hořko-sladký bod proti desátému celku tabulky.

Mužstvo ze Semilska dokáže bodovat i přes rozsáhlou marodku. "Museli jsme ještě více omladit sestavu, jelikož přibyli další dva zranění, takže nastoupili hráči ročníku 2005," připomněl, s jak mladými hráči bojuje o záchranu v soutěži.

To možná nakonec nebude potřeba, ale není nad to, zajistit si setrvání v soutěži sportovní cestou. "Stále se na FAČRu jedná o rozšíření přeboru na 16 týmů, jako tomu je všude v republice. Nevím, co se bude dít a kdo vlastně bude sestupovat," je v nejistotě trenér momentálně předposledního celku libereckého Krajského přeboru.