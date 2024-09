„Jako vždycky se nám to s Bělou nepovedlo. Jeli jsme tam sice oslabení, ale to není výmluva. Od nás to bylo špatné. Nevím, jestli nám nesedí prostředí, jejich hráči nebo styl hry,“ pokrčil rameny Lukáš Hodan.

Nejvíce to přičítá přeci jen stylu hry. „Prostě nám to s nimi nechutná. Jak nehrají fotbal, ale jen bojují, neumíme to na ně. Myslel jsem si, že jsme to v minulé sezoně spíše nezvládli v hlavě, ale tento zápas potvrdil opak,“ připomněl kouč loňské porážky 0:4 a 1:2.

Vše začalo vlastencem. „Nejprve jsme si dali úplně zbytečný vlastní gól po nedohodě Čermáka s brankářem. Navíc jsme v první půli nevystřelili na bránu. O přestávce jsme něco změnili a dostali se konečně do zakončení. Jenže všechny střely létaly do potoka,“ zakroutil nechápavě hlavou.

Místo vyrovnání přišla další rána. „Druhý gól jsme dostali po signálu z rohového kopu v 58. minutě a bylo hotovo. Změnil jsme rozestavení na 3-4-3 a hráli jsme vabank. Třetí gól…to jsem v životě neviděl. Frajer chtěl nahrát spoluhráči na vápně, trefil ho do boku a přelétlo to našeho gólmana. Čtvrtý gól pak přidali domácí z brejku,“ popsal Hodan zásahy soupeře.

Sportovně uznal, že na body to v tomto zápase nebylo. „Zasloužená prohra. Chyběli nám fotbalisti jako Dan Škréta a Tomáš Bárta. Jediné, jak jsme mohli něco uhrát, bylo porazit je fotbalově, což se nám nepodařilo. Jen jsme se přizpůsobili a prohrávali všechny souboje,“ nenechal na týmu nit suchou.

Na utkání mu pak vadila ještě jedna věc. Nebo spíš jeden člověk. „Nechci snad ani mluvit o rozhodčím v první půli. Žlutá pro mou osobu ve 21. minutě byla vyústěním na jeho řízení zápasu. Poté, když Bělá vedla, mu to už bylo jedno,“ nechtěl být trenér raději konkrétnější.