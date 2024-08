S fotbalem začal už v pěti letech v Doubí. Po chvíli se ale rozhodl hrát za Vratislavice. Tam vydržel až do kategorie starších žáků, než přestoupil do Vesce. Ve Vesci si zahrál za dorost, ale chtěl víc. Hrát mezi chlapy, a tak se vydal do Nové Vsi.

První angažmá v obci nedaleko Chrastavy bylo úspěšné, ale přišlo laso z mateřského Doubí. Brož neváhal a vrátil se. Jenže se mu nedařilo a následoval přesun zpět do Nové Vsi. „To jsem ale neměl dělat, jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš a tady se to potvrdilo,“ ohlíží se ofenzivní hráč za svým návratem.

Co s tím? Nejjednodušší bude vrátit se, odkud jsem pryšel, usmyslel si. „Opět jsem se rozhodl vrátit do Doubí, ale do toho začal hrát florbal a tolik se nestíhal věnovat fotbalové A třídě. Rozhodl jsem se tedy, že budu hrát jen za 'béčko'. To ale mělo sestoupit do III. třídy, kterou jsem hrát nechtěl,“ přiznal Brož.

Po pěti letech tedy následoval zatím poslední přestup do klubu, kde ještě nepůsobil. „Odešel jsem tedy do Mníšku, kterému jsem to sliboval už asi tři roky. V roce 2021 jsem tam byl na přípravě a měl k nim přestoupit, ale Nová Ves mě tenkrát nepustila. Teď to konečně vyšlo. Těším se, až si zahraji B třídu,“ říká s úsměvem na tváři.

Jak sám přiznává, i hráči kolem si z něho už dělají srandu. „Všude mám hodně známých. Navíc jsem poměrně extrovert, takže mi nedělá problém chodit stále do nového kolektivu. Ani spoluhráči ale občas nevědí, kde vlastně hraju, protože ty kluby měním jak ponožky,“ zasmál se.

Dle svých slov by ale raději nebyl takovým cestovatelem. „Doufám, že se na pár let usadím. S fotbalem chci určitě pokračovat a letos být ideálně mezi deseti nejlepšími střelci B třídy,“ zamyslel se.

Tak uvidíme, jak dlouho bude trvat spojení Vojtěch Brož - FK Mníšek…