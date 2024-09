Domácí kouč nejprve zhodnotil průběh zápasu. „Utkání bylo kvalitní a mělo velké tempo. Skalice ukázala svou kvalitu, o které jsme věděli. Dle mého názoru by mohla patřit do první trojky, pokud zlepší obrannou fázi,“ predikuje Michal Řezka.

Uznal, že vedení nebylo úplně zasloužené. „Ze začátku to bylo vyrovnané. Udělali jsme dvě individuální chyby, ale brankář nás podržel. Poté hosté převzali iniciativu a bylo o něco lepší. Do vedení jsme však šli paradoxně my. Bohužel Skalice za pět minut srovnala. Nadále byla lepší, ale do přestávky jsme opět skórovali my. To pro nás bylo dobré,“ usmál se kouč.

I po přestávce to vypadalo velmi dobře pro domácí Chrastavu. „V kabině jsme si něco řekli a prostřídali kvůli zranění. Do druhé půle jsme nastoupili velmi dobře a měli dvě zajímavé šance. Ty jsme sice neproměnili, ale po hodině hry jsme dali gól ze standardní situace. Vypadalo to, že soupeř začíná být odevzdaný a zápas dotáhneme do vítězného konce,“ mysleli si hráči v modrém.

Jenže v 83. minutě nastal zvrat. „Bohužel přišla zasloužená červená karta po dvou žlutých pro našeho hráče. Lukáš Plechatý dostal v souboji loktem do zátylku, ale soupeř nedostal ani žlutou. Jak Plechy ležel, začal řvát na sudího, že se tu nenechá zabít a začal rozhodčímu nadávat. Dostal žlutou, ale stále pokračoval v nadávkách a po chvíli byl oprávněně vyloučen. Takové chování si nikdo v týmu nemůže dovolit,“ byl Řezka naštvaný na svého svěřence.

Toho nejspíš trest nemine, ale veřejnost se ho nedozví. „Tyto věci jsou interní a nebudu je sdělovat,“ řekl stroze.

Z vítězství 3:1 tak nakonec byla remíza 3:3. „Skalici to najednou polilo živou vodou a nám se naopak přestalo dařit. Byli jsme pod velkým tlakem a v závěru přišli o vítězství z penalty v 96. minutě. I pokutový kop byl ale jasný. Je to škoda, do vyloučení to vypadalo, že zápas zvládneme a vypadalo to jednoznačně,“ pokrčil trenér rameny.

Přesto se ale k výkonu arbitrů musel vrátit. „Za penaltu ani vyloučení se nezlobíme. Jinak ale byli rozhodčí hodně špatní po celou dobu utkání a možná právě z toho vyplynula ta červená karta. Apeluji na rozhodčí, aby za žluté zákroky dávali žluté karty. V tomto utkání tomu tak nebylo a bylo to opět zbytečně ostré a tvrdé z obou stran. Stejně tak bylo hodně nepísknutých faulů na obě strany. Rozhodčí prostě byli hodně slabí,“ shodl se s koučem soupeře.

Na čem se však rozhodně neshodl je situace, po které šla Chrastava do vedení 2:1. „Chtěl bych vzkázat panu Baťkovi, ať se raději nejdříve podívá na video, než něco řekne do novin. Prý jsme druhý gól dali z třímetrového ofsajdu. Když si to člověk stopne, je to hraniční situace, kdy se spíše o ofsajd nejedná,“ nenechal si Řezka pro sebe názor na kontroverzní situaci.

Deník přináší screen z videa, kde to opravdu nejsou tři metry:

close info Zdroj: tvcom.cz zoom_in Zmiňovaná situace, kdy chrastavský hráč rozehrává standardní situaci na spoluhráče vlevo ve velkém vápně. Tři metry to rozhodně nejsou, lehký ofsajd možná ano.