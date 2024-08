„Hra byla ještě taková rozkouskovaná. Nejsme úplně sehraní, měli jsme vlastně pouze jedno přátelské utkání. Pokud se takto budeme scházet, mohlo by to být dobré. Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných, ale zápas byl celkově takový ubrečený,“ stěžoval si novoveský kouč.

Vzápětí to objasnil. „Pořád se někdo válel, rozhodčí pískal úplně všechno. Domácí lavička na nás křičela, že všechny platíme i rozhodčí a chceme za každou cenu postup. Atmosféra na nic,“ posteskl si.

Svá slova před sezonou o útoku na postup by možná raději vzal zpět. „Naše prohlášení před startem soutěže jsme možná trochu přehnali. Celý zápas jsme neposlouchali nic jiného, než že platíme rozhodčí od prvního kola, chceme postup za každou cenu a Kouba bere dvacet tisíc měsíčně,“ pokračoval hostující trenér.

Radost mu ale udělalo útočné duo Jakub Kouba - Tomáš Marx. Oba totiž vstřelili hattrick a zápas si pro sebe ukradli. „Každý mohl dát klidně šest gólů. Hráli sami na sebe a nebyli schopni si přihrát. Toho jsem se trošku bál, že se mezi sebou budou předhánět. První půlhodinu to tak i bylo. Pak to tam začalo padat a bylo to jedno,“ mávl Kverka rukou.

Drahé to bude mít hlavně navrátilec do novoveského dresu Kouba. „Byl zvyklý, že peníze všude spíše dostával. Když jsme mu to sečetli, byl z toho v šoku,“ smál se kouč. „Slíbil ale, že to do kasy dá,“ dodal vzápětí.

Kdo si projel soupisku Nové Vsi, nemohl si nevšimnout ukrajinské enklávy, která čítala tři borce v základu a dva na střídačce. Kverka je s nim spokojený. „Na kluky je opravdu spoleh. Nechyběli snad ani jeden zápas. Brankář, kterého jsme přivedli z Frýdlantu, se také osvědčil. Proti Splavům chytil tak dva góly,“ pochválil nového muže mezi třemi tyčemi.

Jeden mínus se ale přeci jen najde. „S tréninky je to horší, protože pracují na stavbě do 18 hodin. Dokud to jde a je světlo, posunuli jsme kvůli nim tréninky od 19 hodin,“ našel trenér řešení.