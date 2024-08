Trenér však po jarní zkušenosti zůstává opatrný. „Po dvou zápasech bych ještě nechtěl říkat, že je to skvělý vstup. Samozřejmě jsme ale rádi za obě výhry. Hlavně za tu venkovní, takový rozdíl jsme ani nečekali. To se povedlo,“ usmál se František Pittner.

Osečná byla loni po podzimu na špici, nakonec se strachovala o udržení v soutěži. Co se v létě stalo, že se opět daří? „Určitě za to může dobrá příprava. Také další impuls v podobě nových hráčů, kteří se chtějí ukázat. V Doksech nás například nebylo tolik, takže dostali šanci i nováčci a uvedli se dobře. Všichni ve velkém vedru makali a bylo to super,“ pochvaloval si kouč.

Proti Mníšku rozhodlo první dějství. „V domácím utkání s Mníškem jsme měli skvělý první poločas, kdy jsme si vytvořili asi pět gólových šancí. Bohužel proměnili jen dvě. Ve druhé půli to už bylo slabší. Asi přišlo nějaké uspokojení s výsledkem,“ přemýšlel Pittner nahlas.

Ve venkovním utkání to byla naopak druhá půle, která se nebývale povedla. „V Doksech zlomil soupeře druhý gól ve 46. minutě. Domácí neměli skoro žádnou střelu. Až za stavu 0:5 z jejich pohledu si vytvořili pořádnou šanci. Jinak byli takoví odevzdaní,“ všiml si.

Vosy, jak se Osečné také přezdívá kvůli barvě dresů, táhne poměrně překvapivý střelec Josef Tomáš. „Teď mu to lepí. V přípravě hrál dobře a byl chválen. Už proti Mníšku dal dva góly, a to měl šance ještě minimálně na další dva. Minulý rok jsme si z něho dělali srandu, protože právě při utkání v Doksech jsme měli čtyři tutovky, z toho tři měl on, kdy třeba z dvaceti centimetrů trefil tyč. Už na tréninku říkal, že to chce odčinit a vzal za to,“ prozradil Pittner motivaci nově objeveného střelce.