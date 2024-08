Dalším faktorem je lepší spolupráce. „Je také znát, že kluci už jsou nějakou dobu spolu. Dobře potrénovali a myslím si, že bychom na tom mohli být tuto sezonu fyzicky ještě lépe než na jaře,“ vyhlíží.

I druhý zápas dopadl pro 'Studnu' vítězně. „S Hrádkem to bylo také znát. I tam jsme soupeře přeběhali. Domácím samozřejmě nepomohlo vyloučení v 61. minutě. Tím nám obrovsky pomohli. Já být trenér, tak toho hráče sežeru za živa. Předvedl dva úplně zbytečné fauly,“ nechápal Jirák počínání soupeře.

Nervy si přesto neušetřili. „O chvíli později jsme měli ještě penaltu a zápas mohli rozhodnout dříve. Bohužel jsme ji ale neproměnili, stejně tak dorážku z metru. Pořád to bylo jen o dva góly. Můžete dostat blbý gól ze standardky nebo podobně a soupeř je rázem ve hře. Museli jsme tedy bojovat až do konce,“ přiznal kouč lehké strachování o výsledek.

Přestože se jedná o nižší soutěž, jakožto nováček to nebude mít Studánka ani trochu jednoduché. „Vůbec nevíme, co od soupeřů v B třídě čekat. Nemáme je načetlé. V A třídě se to všechno motalo kolem komína a člověk o hráčích tak nějak věděl. Tady je to spíše všechno směrem na Českou Lípu a soupeře vůbec neznáme,“ řekl na adresu svých protivníků.

Teď je čeká domácí zápas s ambiciózním soupeřem z Nové Vsi, který myslí na postup. „Na zápas se těšíme. Před sezonou jsem řekl, že bychom rádi hráli do TOP 3 a s kým jiným se měřit než se soupeři, kteří to vyhlašují veřejně. Doufám, že přijde hodně lidí. Myslím si, že by to mohl být dobrý fotbal,“ pozval Jirák fanoušky na zápas, který se hraje v sobotu 31. srpna od 10:15.