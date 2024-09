Nováček západní B třídy stále čeká na první bod. Žolíci se seznamují s krajskou soutěží sympaticky, ostatní trenéři jejich hru chválí, jenže to jim body nepřinese. Je potřeba zapracovat na taktice a nabrat zkušenosti. Přesto je prezident klubu se vstupem do soutěže spokojen. Až na ty absence…

„Trápí nás zranění. Suk má natržený sval a Čeřovský si zlomil ruku hned ve druhém zápase. Dále je vykartovaný Leitner… Nechci si ale stěžovat, protože hra vypadá dobře,“ snaží se zůstat pozitivní.

Výkony 'žolíků' se Vladislavu Pospíšilovi líbí. „Hra je lepší než výsledky. Kluci jsou sice smutní, že nemají ani bod, ale já jsem s průběhy zápasů spokojený,“ přiznal prezident klubu, že nepropadá panice.

Kromě posledního zápase ve Starých Splavech totiž JOKERS prohráli vždy pouze o gól. „S Kamenicí jsme hráli vyrovnané utkání (0:1). Lindavu jsme měli porazit, ale nechali jsme si dát v prvním poločase tři góly (2:3). Ve Starých Splavech jsme pak vedli 3:1, nakonec ale prohráli 3:7, protože nejsme zkušenostně vyzrálí,“ všiml si.

Možná trochu nesportovně by u svých svěřenců uvítal kontroverzní taktiku - zdržování. „Místo abychom zpomalili hru a poflakovali se po zemi, chceme za každou cenu hrát fotbal. Vedeme o dva góly a utíkáme hodit aut, abychom přidali další branku. Soupeř dostane žlutou za faul a my hned vstaneme a jdeme rozehrávat standardní situaci,“ kroutí Pospíšil hlavou.

Hráči ale chtějí hlavně hrát. „Pro diváka je to hezké, jenže je to na škodu z hlediska výsledku. Ono to ale přijde. Jsme připraveni na variantu, že do sedmého kola budeme bez bodu. Neměli jsme vůbec jednoduchý los. Navíc teď jedeme do Studánky a následně máme doma rozjetou Osečnou,“ vyjmenoval prezident klubu dva nejbližší, a vůbec ne jednoduché, soupeře.

Může ho alespoň těšit, že jejich výkony sklízí ve fotbalovém prostředí chválu. „Ostatní trenéři zatím říkali, že ostudu neděláme a hrajeme pěkný fotbal. Věřím, že na B třídu máme. Nechceme být pos*aní a nabádám kluky, aby si užívali každý zápas, ať už dopadne jakkoliv,“ uzavřel.