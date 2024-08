Pro předplatitele

Tomáš Honzejk dnes 14:07

V loňské sezoně skončily Ruprechtice jako nováček I.A třídy desáté, když se skoro do posledních kol strachovaly o to, aby nespadly opět o soutěž níže. To by chtěly letos změnit. Dopomoci k tomu mají navrátilci po zranění i velmi silná dorostenecká kategorie.