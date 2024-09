„Začátek sezony se hodnotí těžko. Zatím to nejde. Nelepí to, jsme bez pohybu a hledáme se. V utkání s Jablonným nebylo nic, od čeho bychom se mohli odrazit. Sice jsme měli nějaké gólovky, ale opět je neproměnili. Soupeř měl však také nějaké šance. Nakonec z toho byla asi zasloužená remíza,“ hodnotil poslední zápas kapitán Michal Šindelář.

Pokud chce hrát Rozstání nahoře, takové zápasy musí jednoznačně zvládat. „Měli bychom takové soupeře porážet. Na druhou stranu jsme nevěděli, co od nováčka čekat. Musím říct, že chvílemi byli možná lepší. Šance si také vypracovali a byli na nás dobře připraveni. Musíme začít každý sám u sebe. Dopředu je to absolutně bez pohybu,“ má jasno stoper 'kocourů'.

Největším problémem modrobílého celku je špatná produktivita. Na gól potřebuje příliš mnoho šancí. „To si říkáme už od minulé sezony, kdy nás to často trápilo. Chce to zachovat více klidu v koncovce. Občas je to moc uspěchané. Někdy naopak vymýšlíme něco navíc, místo toho, abychom jednoduše vystřelili. Bavíme se o tom a pracujeme na tom. Věříme, že to brzy protrhneme a půjde nám to samo,“ přeje si kapitán.

Přitom ani v létě se v Rozstání nezahálelo a do týmu přišlo šest nových tváří. „Kádr jsme museli trochu obměnit. Bohužel Pavel Bernát je dlouhodobě zraněný a posilou pro A-tým je pouze Roman Špivák, který pravidelně hraje. Trochu ale spadl do průměru celého týmu. Ostatní kluci se zatím rozehrávají v B-týmu, který jsme také chtěli posílit,“ upřesnil Šindelář.