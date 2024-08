Vypadá to, že zeleno-bílý celek má střeleckou formu, když v každém zápase vstřelil hned pět branek. „Máme za sebou tři úspěšné přípravné zápasy. První jsme doma vyhráli nad Cvikovem 5:1 a v Bělé pod Bezdězem jsme vyhráli 5:3. Generálku jsme odehráli na domácím hřišti proti Ruprechticím a zvítězili jsme 5:4,“ pochvaloval si kouč.

V kádru došlo k poměrně velkému přílivu i odlivu hráčů. „Nových hráčů je celkem šest. Řešíme ještě brankáře a jednoho hráče. Zároveň nám ale také čtyři kluci odešli. Nejedná se naštěští o nikoho ze základní jedenáctky, ale spíše o členy širšího kádru,“ dodal v zápětí lodivod Jablonného.

A posily vypadají velice zajímavě. „Jmenovitě přišel Patrik Olbrich z Osečné, dále trio dorostenců z Arsenalu Česká Lípa. Bratři Jakub a Vojta Machové a Jakub Lacina, kteří přecházejí do dospělé kategorie či František Svoboda z Kamenického Šenova, jenž hrál také v Arsenalu nebo Novém Boru. Jsme rádi, jaké posily jsme získali,“ řekl Hetver spokojeně.

Jako nováček chtějí vstoupit do soutěže s pokorou a velké cíle si nedávají. „Chceme hrát koukatelný fotbal, který bude bavit diváky a najdou si cestu na naše zápasy. Chceme mít také určitý styl hry, od kterého se budeme odrážet. Ambice je samozřejmě záchrana. Ideálně bychom nechtěli hrát o padáka. Dáme do toho maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavřel.

Jablonné vstoupí do soutěže v sobotu 17. srpna na půdě jabloneckého Mšena.