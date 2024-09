Dle zápisu 200 diváků, ale možná i více, sledovalo souboj favoritů západní B třídy. Sestoupivší Krásná Studánka přivítala na svém hřišti ambiciózní Novou Ves, která se netají cílem skončit první. V hostujícím dresu nastoupili do utkání také exligoví hráči Martin Čupr a Tomas Radzinevičius a oba se zapsali do statistik. První dal krásný gól, druhý se nechal nesmyslně vyloučit.

„Velice mě těší, kolik diváků na zápas dorazilo, takhle plno ve Studně dlouho nebylo. O to víc mě mrzí, že jsme jim nenabídli lepší fotbalovou podívanou,“ začal s hodnocením trenér Krásné Studánky Ondřej Holický.

Mnoho fotbalu k vidění opravdu nebylo, o čemž vypovídá i statistika udělených karet. Na žluté karty 'vyhrála' Nová Ves 8:1. Na červené pak 1:0. „Utkání bylo podle mě až zbytečně přehecované. Na malém hřišti bylo plno soubojů, hra nebyla vůbec plynulá a celková úroveň zápasu byla podprůměrná,“ mrzelo Holického.

Přitom úvod domácím vyšel. „Začali jsme dobře a hned v první desetiminutovce jsme se dostali do tří slibných příležitostí, bohužel jsme ale vedoucí branku nevstřelili. Hosté poté značně přitvrdili v osobních soubojích, které často až zbytečně dohrávali. Tolik skluzů jsem za jeden poločas dlouho neviděl. Důrazná hra soupeře nám nevoněla a nemohli jsme se dostat do tempa. Po půlhodině hry jsme navíc prohrávali 0:1 po nádherné dalekonosné střele exligisty Čupra,“ pravil kouč, kde byl problém.

To ale Studánku nakoplo. „Inkasovaná branka nás ale probudila a musím kluky pochválit, jak na nepříznivý vývoj zareagovali. Ještě do poločasu se nám podařilo stav zápasu otočit na 2:1 v náš prospěch. K tomu nám pomohla naprosto zbytečná červená karta po zkratu hostujícího Radzinevičiuse, která emoce na obou stranách ještě vystupňovala,“ vrátil se Holický k možná nejzásadnějšímu momentu utkání.

Co se ve 42. minutě stalo? Dle zápisu o utkání bývalý hráč Slovanu Liberec neudržel emoce na uzdě. Rozhodčí do zápisu uvedl: „Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, 42 min ČK hráč Radzinevičius Tomas (81060291) HNCH - prudké udeření oběma rukama zaťatýma pěstma zezadu do oblasti krku hráče soupeře v přerušené hře. 38 min- ŽK proje nespokojenosti a protestování - kritika R v přerušené hře bez hanlivých výrazů : tohleto piskneš jo ? to nemyslíš vážně.“ I to vypovídá o tom, že zápas měl opravdu až nezdravý náboj.

Po přestávce tak domácí hráli v početní výhodě, ale na hřišti to příliš znát nebylo. „O poločase jsme se snažili kluky zklidnit a do druhého dějství jsme šli s plánem roztahovat hru, držet hodně míč a nechat oslabeného soupeře běhat bez míče. Plán to byl sice hezký, ale realita byla úplně jiná, hráli jsme hrozně zbrkle, kazili jsme spoustu jednoduchých přihrávek, nebyli jsme v pohybu a často jsme se úplně zbytečně zbavovali balonu,“ nechápal trenér.

Nová Ves naopak nebyla daleko od vyrovnání. „Hosté naopak svůj výkon zklidnili, začali se soustředit na fotbal, zlepšili mezihru a i v deseti lidech nám zatápěli. My se tak museli o vítězství strachovat až do poslední minuty,“ přiznal.

Nakonec se to však Studánce povedlo. V 90. minutě rozhodl gólem na 3:1 Kryštof Hartman. Byl to jeho druhý zásah v utkání. „S předvedenou hrou ve druhém poločase jsem nebyl vůbec spokojen. Byl to jeden z našich nejhorších výkonů vůbec. Díky pevné obraně, která hraje v úvodu sezóny velice dobře, jsme ale utkání zvládli dovést do vítězného konce a do vyložených šancí jsme soupeře nepouštěli,“ pochválil kouč defenzivní řadu mužstva.

I po třetím kole je tak 'Studna' stoprocentní. „Po třech zápasech máme na kontě devět bodů. Jsme na čele tabulky, takže s výsledky panuje maximální spokojenost. Nesmíme ovšem usnout na vavřínech a naopak musíme v tréninku ještě více přidat, protože náš výkon ve druhém poločase by vdalších zápasech na body určitě nestačil,“ má jasno Holický.