Mezi třemi tyčemi se objevil opět jeden z brankářů Bílého Kostela. „Jedná se o dorostence, který už zaskakoval. Chytal za B-tým a nastoupil také v A-týmu. Minulý týden měl zdravotní problémy a nemohl do zápasu zasáhnout. V posledním utkání sezony si navíc připsal nulu, takže byl spokojený,“ řekl na adresu teprve osmnáctiletého Radka Martínka.

Kapitán a útočník Tomáš Studnička se tak mohl opět věnovat tomu, co mu jde nejlépe, a to je samozřejmě střílení gólů. „Ten byl samozřejmě taky spokojený, protože dal dvě branky. Hodně akcí připravil David Lochman a kluci z toho těžili. Bylo to z naší strany opravdu povedené vystoupení,“ uzavřel Janáček.

Žibřidice, které před třemi lety se slávou postoupily do I.A třídy, z ní opět vypadnou. Ne však o soutěž níže, ale rovnou o tři! „Žibřidice požádaly o hraní soutěží v rámci OFS Česká Lípa. Budou začínat úplně dole, tedy ve III. třídě na Českolipsku,“ řekl Deníku Zbyněk Poppr, sekretář LKFS.