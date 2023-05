Studenec vysoko padl. Potenciál Hamrů je veliký, uznává kouč Hrubý

Byl to souboj Davida s Goliášem. Ostatně to klub ze Semilska věděl a před zápasem hlásil, že ví, co jej čeká. Přesto tomu úvod vzájemného souboje příliš nenapovídal, když šel ve 13. minutě Studenec na hřišti lídra do vedení 2:1. Rezerva Velkých Hamrů ale v průběhu utkání potvrdila roli favorita a po konečném hvizdu svítilo na tabuli celkem jednoznačné skóre 8:3.