"Kluci byli od rána nastavení tak, že jedeme pro tři body. V týmu nebyl jediný člověk, který by tomu nevěřil. Navíc se mezi sebou vyhecovali různými sázkami, ale k zápasu přistoupili zodpovědně," chválil trenér Martin Hrubý mladé mužstvo.

Pět gólů si mezi sebe rozdělili pouze dva hráči. Daniel Jandura se prosadil dvakrát, Antonín Malý vstřelil dokonce hattrick. "Do utkání jsme vstoupili velice dobře a přes trojici mladých hráčů se dostávali kombinační hrou často do zakončení. Poločas mohl skončit klidně 4:0 nebo 5:1. Na druhou stranu musím sportovně uznat, že soupeř nastřelil tři tyče a jedno břevno. Na to se ale historie ptát nebude," byl spokojený hostující kouč.

V klubu se na první vítězství netrpělivě čekalo. "Gratulovalo nám spoustu lidí. Kluci si to svými výkony strašně zaslouží a spadlo z nás takové lehké napětí. Celá kabina chce kraj ukopat a nesestupovat o soutěž níž," hlásí odhodlaně.

Málokdy se stává, že by jeden tým našel pozitivní slova pro svého soupeře. Zde tomu tak ale bylo. "Chtěl bych pochválit celý klub z Višňové. Všichni kolem klubu byli komunikativní a zápas se obešel bez jakýchkoliv hádek či dohadů. Bylo to u nich moc příjemné," ukázal Hrubý, že fotbalová kultura v nižších soutěžích nemusí být vždy jen negativní.

Ještě větší vzácností je pak chválení mužů s píšťalkou či praporkem. "Musím říct, že rozhodčí v jarní části podávají nadstandardní výkony," zaklepe si na zuby. "Když už udělají chybu, nejsou hrubé a neovlivňují zápas. Jsou to úplně jiné výkony, než na podzim," dodal pozitivním tónem na závěr.