To je jeho mužstvu povedlo dokonale, když zvítězilo vysoko 6:0. ,,V prvním poločase jsme se rozjížděli trochu pomaleji, tempo hry šlo postupně nahoru a po chybě brankáře soupeře otevřel skóre Tonda Malý (r. 2005). Do druhého poločasu nám dal naději rychlý gól Daniela Mečíře (r. 2005) a spadla z nás nervozita. Celý tým tvrdě bojoval, vytvářel si šance a proměňoval je. Zhruba tři roky čekal na gól David Polák, takže zase jeden milník v našem týmu. Dalším milníkem byla vůbec první odpískaná penalta v náš prospěch, ale Tomáš Jon ji po své svatební noci bohužel nedal. Na deset minut naskočil do hry i náš nadějný mladíček Míra Ježek (r. 2007) a možná tak dal svým spoluhráčům z dorostu motivaci dobře a tvrdě trénovat. Byli jsme rozhodně lepším týmem a když se Rovensko dostalo do šancí, tak je likvidoval brankář Šenfeldr, který podle mě odchytal své nejlepší utkání v jarní části. Třináctka je číslo dresu naší legendy Povra a chtěli jsme to mít takhle vyladěné, takže 13. místo v tabulce bereme všemi deseti," ukázal trenér, že má smysl pro numerologii.

Bohužel celkově tento ročník pro Studenec tolik pozitivní nebyl. ,,Náš vstup do krajského přeboru komentovalo mnoho lidí různě. Pravdou je, že jsme si ho 'nevykopali', ale chtěli jsme být rovnocenným soupeřem a zkusit s mladými hráči bojovat o nesestup. V podzimní části nás trápila zejména obranná fáze hry a dostávali jsme příliš laciných gólů po školáckých chybách, které by dělaly šediny leckterému trenérovi žáků. Byla to tvrdá facka, ale stále jsme byli pozitivně naladěni na jarní část a tvrdá práce celého týmu, včetně kondičního soustředění na Sicílii měla přinést ovoce. Naději nám dávali i dobré výkony v přípravných zápasech a poháru LKFS," ohlíží se zpět.

,,V jarní části jsme změnili rozestavení a ustálili v jejím počátku naši základní sestavu. Paradoxně jsme naopak nedávali tutovky a mnohokrát jsme udělali hvězdou kola soupeřova brankáře. Myslím si ale, že jsme hráli pohledný fotbal a snad kromě týmu z první pětky jsme soupeřům mnohdy zatápěli. Těsná prohra ve Frýdlantu, remíza s Novým Borem po více než dvaceti střelách, těsná prohra se Stráží, ztráta bodů v Železném Brodě…Možná jsme mohli mít na jaře o 9 bodů více. Děkuji ale všem hráčům včetně naší nepříliš početné lavičky za jejich přístup a výkony. Děkuji i fanouškům a vedení klubu za podporu. Děkuji, že jsem měl možnost rozvíjet i sám sebe a sbírat další trenérské zkušenosti," je vděčný Hrubý.

Klub se určitě může pyšnit tím, že dává prostor velmi mladým hráčům. Členové základní sestavy jsou kolikrát ročník 2005 a mladší. ,,Jsme klub střední velikosti. Máme zastoupení v krajských soutěžích žáků i veškeré ostatní mládežnické týmy. Velice se nám osvědčila spolupráce se Sokolem Horní Branná, jejíž mládežníci se prostřednictvím souklubí v soutěžích rozvíjejí. Naprosto nezbytnou součástí klubu jsou ale jeho trenéři mládeže. Oni obětují svůj volný čas, vzdělávají se a postupně pečlivě připravují další hráče do dospělého fotbalu. Nyní mají všichni krásné nové zázemí, které oceňují a obdivují naši soupeři při jejich návštěvách u nás. Děláme na 100% všechno, aby ve Studenci fotbal dále rostl, aby se udržela sportovní kultura a aby další generace nadšenců měla důvod pokračovat. Nejsme na tom geograficky pro dospělý fotbal tak dobře, jako naši soupeři. Nemáme v okolí ligové celky, kde v jejich akademiích každý rok vypluje dvacet dorostenců nebo hráčů s ligovou či divizní zkušeností. My musíme své hráče vychovat a postupně zapracovat. Snad v tom budeme i nadále úspěšní," věří Martin Hrubý.