Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

,,Do utkání jsme vstoupili dobře. Prvních 30 minut jsme byli aktivnější a soupeře do ničeho nepustili. Nepovedlo se nám proměnit dvě poměrně velké šance, přesto jsme vedli 2:1. Bohužel soupeř v úplném závěru otočil vývoj utkání po situaci, kdy jsme zazmatkovali a přestali hrát. Mysleli jsme si, že bude pískán faul na našeho hráče, ale rozhodčí to pustil. Domácí šli do brejku a po rychlé kombinaci z křídla dali vítězný gól na 3:2," mrzelo hostujícího trenéra Martina Hrubého.

Jinak byl ale se zápasem a atmosférou spokojen. ,,Bylo to klasické utkání týmů z druhé poloviny tabulky. Velmi vyrovnané, hezké a koukatelné. Mělo také náboj na tribunách, kde v hojném počtu fandili jak fanoušci Studence, tak Železného Brodu. Celkově to byl příjemný zápas, jediným negativem bylo, že jsme nebodovali," pokrčil rameny.

Následující víkend bude posledním soutěžním. ,,V posledním kole nás čeká na domácí půdě Rovensko pod Troskami. Budeme se chtít s ročníkem rozloučit výhrou," velí do závěru sezony.

To domácí trenér mohl být po zápase spokojen. ,,Je to perně vydřená výhra. Studenec bojoval jako lev. Dvakrát jsme prohrávali, ale kluci zabrali, hlavně ti ze střídačky. Bohužel se nám zranil Balzar, ten má letos smůlu. Místo něj nastoupil Kysela a uvedl se gólem. Dobře hrál také Podstavek, který nastoupil do druhého poločasu. Vítězství je vydřené, rozhodli jsme o něm minutu před koncem," shrnul děj zápasu Milan Mayer.

Ten dokonce pochválil soupeře. ,,Studenec je velice dobrý mužstvo, které si nezaslouží mít jen devět bodů, hráči jsou bojovní, mladí. Fotbal ve druhé půli byl pohledný z obou stran, bylo hodně šancí. I v tom horkém počasí to byl pro stovku diváků zajímavý zápas. A my jsme potvrdili, že do krajského přeboru aspoň příští sezónu stále patříme. Klukům to zvedlo sebevědomí. My jsme zachránění, ještě jedeme do Frýdlantu a pak bychom měli mít rozlučkovou party na stadionu," uzavřel.