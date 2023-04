Do druhého dějství se šlo s jasným cílem. "V kabině jsme si řekli, že nemáme co ztratit a vlétneme do druhé půle. Tu jsme vyhráli 1:0, ale na výhru to bylo málo," smutnil po zápase.

Fotbal šest hodin týdně. Musí se přičíst i pivo po něm, směje se kanonýr Jiránek

Co podle něho stálo za porážkou? "Chyběl klid ve finální fázi. Měli jsme dobré akce po stranách, ale finálka nám nevycházela. Jsme mladé mužstvo, stále chybí zkušenosti a klid," ví Povr, který přestože je ročník 92', už je kapitánem a nejstarším hráčem v základní sestavě.

Hráči Studence si tento týden vyzkouší, jaké je to hrát v rytmu sobota-středa-neděle. "O víkendu nás čekají Sedmihorky. Musíme hlavně dobře zregenerovat. Je to anglický týden, bude bolet. Hrajeme ale doma, přijde hodně diváků a budeme je chtít potěšit," zve kapitán fanoušky do areálu.