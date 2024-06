„Jsme nesmírně šťastní, že se nám podařilo zdolat tak kvalitního soupeře, ač to opravdu nebylo jednoduché. Soupeř začal velmi aktivně a už v 10. minutě jsme prohrávali po nešťastné brance, což nás trochu zaskočilo a Pěnčínu naopak dalo vítr do plachet,“ začal s hodnocením předseda Hrádku Ondřej Holeček.

Pak se domácí začali postupně zlepšovat. „Zhruba po dvaceti minutách se hra vyrovnala a o deset minut později byl vyloučen hostující kapitán po ostrém zákroku, kdy fauloval podrážkou dopředu na stojnou nohu hráče. Bylo to úplně zbytečné. Od té doby se aktivita přelila na naši stranu. Pěnčín se stáhl a čekal na brejkové situace. Ještě do poločasu se nám podařilo vyrovnat střelou z větší vzdálenosti,“ pochvaloval si zlepšený výkon.

Druhá branka však ne a ne přijít. „Brankář Pěnčína své mužstvo držel. I přes šance se nám dlouho nevedlo vstřelit druhý gól. Pak ale přišla 59. minuta a druhá červená karta pro hosty. První žlutou dostal jejich hráč za připomínky po odpískaném faulu, jenže nezastavil, pokračoval, ukázal gesto a ihned viděl druhou žlutou, tudíž byl vyloučen,“ nechápal Holeček velkou nedisciplinovanost střelce jediné branky Pěnčína Jana Díla.

Zbylých třicet minut už to bylo v podstatě jen o tom, kdy přijde druhý gól domácích. „Následně to bylo nervózní. Dobývali jsme obranu soupeře, ale nedařilo se nám dotáhnout akce do gólu. To se povedlo až v 71. minutě další střelou z dálky. Pěnčín se v závěru i v devíti lidech snažil o vyrovnání. My byli až moc nervózní a neřešili některé situace dobře. Uklidnění přišlo až v nastaveném čase, kdy jsme dali třetí gól a rozhodli utkání,“ oddechl si předseda.

Dvě červené karty rozhodně domácím pomohly. „Bylo to hodně důležité. Pěnčín má vynikající hráče, kteří hráli první, druhou nebo třetí ligu. Myslím si, že je bude horko těžko někdo porážet. Zápas by byl určitě daleko vyrovnanější a možná bychom je ani neporazili, ale to se už nedozvíme,“ dodal.

Pochvalu zaslouží také muž s píšťalkou Matěj Daniel, který se nerozpakoval udělit vedoucímu celku hned dvě červené karty. „Klobouk dolů před rozhodčím, který se nebál v takovém utkání udělit červené karty. Když se na to ale člověk podívá na videu, jiná karta ani dát nešla. Samotný hráč ani nikdo z hostujícího týmu příliš neprotestoval, tady nebylo o čem, jak se říká,“ uzavřel Holeček.

S tím ale tak úplně nesouhlasí hostující trenér Emil Šafář. „Myslím, že jsme mohli vidět dobrý fotbal, ale bohužel si taky myslím, že rozhodčí byl trochu necitlivý a přísný na takový dobrý zápas. Nechci si stěžovat, ale udělali jsme dvě individuální chyby, když někde kolem 30. minuty byl tvrdší zákrok a rozhodčí bez váhání udělil červenou kartu. Přitom chvíli předtím byla podobná situace proti nám a rozhodčí zareagoval necitlivě,“ nechápal kouč Pěnčína.

Daleko víc jej mrzí ale druhé vyloučení. „Pak kolem 60. minuty jsme šli dokonce do devíti. Byl tam nějaký spor s rozhodčím, Honza Díl dostal žlutou a hned na to červenou kartu. Nechci to hodnotit, samozřejmě si to musíme probrat, byly to individuální chyby, které by se neměly stát. Je to na hráčích, kteří to nezvládli a tím nás poškodili. Bohužel, v devíti už to nešlo udržet,“ přiznal Šafář.

Hrádek se tedy dostal do čela tabulky a je kousek od vysněného postupu do divize. Tu by měl hrát ale i v případě, že by krajský přebor nevyhrál. „Fotbalisté Hrádku nad Nisou potvrdili, že si divizi vyzkouší. Čelo přeboru hrají několik let. Sice není jisté, zda přebor vyhrají, ale Pěnčín postup nechce,“ prozradil Zbyněk Poppr, sekretář LKFS.