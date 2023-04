Šlágr 20. kola, který sledovalo 300 diváků, rozhodli domácí dvěma góly v závěrečné půlhodině a udrželi první místo tabulky.

"Se třemi body a vítězstvím panuje spokojenost, zápas měl dobrou kulisu. V prvním poločase bych si uměl představit z naší strany lepší výkon, Frýdlant se na nás dobře připravil a byl lepším týmem. To se po přestávce otočilo, dali jsme dva góly, pomohli si standardkou a ještě jednu dvě šance nevyužili, takže bych řekl, že celkově byla naše výhra zasloužená," uvedl hrající předseda a autor druhé z domácích branek Ondřej Holeček.

"Až do prvního gólu to bylo vyrovnané utkání. Jejich hráč Pavel Rumler v 60. minutě centroval a míč spadl do naší brány. Tohle byl zlomový moment zápasu. Hrádek si pak ještě pomohl standardkou a za stavu 2:0 si náskok hlídal. Z naší strany to byl dobrý výkon, chvílemi jsme byli lepší, ale nemáme ani bod. Takový je někdy fotbal. Byl to pěkný zápas, hrálo se na výborném hřišti, bylo hodně lidí," uvedl kouč poražených Milan Bláha.

Mimoň - Višňová 2:2 (0:2)

O překvapení kola se postarala předposlední Mimoň, která dvěma brankami v poslední čtvrthodině dohnala před vlastním publikem dvougólové manko s Višňovou. V 76. minutě snížil Karel Moc a v 87. minutě srovnal Patrik Matušek.

"Šlo o to, že jsme první poločas měli dát tři čtyři góly a mohli rozhodnout. V druhé půli jsme se přizpůsobili na těžkém terénu, který byl ale pro oba stejný, domácím, naše hra už neměla takové parametry a v závěru jsme dvakrát inkasovali a ztratili dva body," hodnotil střetnutí hostující trenér Milan Melka.

Studenec - Sedmihorky 0:6 (0:3)

Poslední Studenec zakončil anglický týden vysokou domácí porážkou, když nestačil na Sedmihorky. Vlastní gól v 11. minutě určil ráz utkání. Za hosty se dvakrát prosadili Marek Štěpnička a Matěj Randák a dokráčeli si pro pohodlné vítězství 6:0.

"Dostávali jsme góly z jednoduchých standardních situací jako jsou auty nebo rohy. Jednalo se o hloupé branky, totální 'šmudly'," smutnil po zápase domácí kouč Martin Hrubý. "Soupeř na nás přijel připravený. Trenér Šafář je zkušený, připravil taktiku na našeho nejlepšího hráče, kterého vymazali. Utkání rozhodly zkušenosti," ocenil kolegu na protější straně.

Příští víkend jede jeho tým na hřiště předposlední Mimoně. "Jedná se pro nás o velice důležitý zápas. Půjde v něm o vše," uvědomuje si Hrubý.