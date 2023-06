Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Nejvyšší krajskou soutěž vyhrál jablonecký Pěnčín, jenže v příštím roce si Divizi nezahraje. ,,Pěnčín A sice vyhrál Krajský přebor, ale do Divize nepostoupí hlavně z důvodu nedostatečného počtu mládežnických týmů, který je stanoven pro soutěže ŘKČ (třetí liga) a Divizí," objasnil sekretář LKFS důvod, proč z této soutěže nikdo nepostoupí, ani naopak z Divize nikdo nesestoupí.

Ani další celky v pořadí neměly o vyšší soutěž zájem. ,,Postup byl nabídnut dalším klubům v pořadí, ale ani Hrádek nad Nisou (2.) a Sedmihorky (4.) nabídku nepřijali. Velké Hamry ze třetího místa postoupit nemohly, jelikož jejich A-tým hraje právě Divizi," dodal.

Naopak na druhé straně tabulky budou smutnit hned dva celky. ,,Tím, že žádný tým nepostoupil do Divize, sestupuje jak poslední Mimoň, tak předposlední Studenec, na kterého zbyl 'černý Petr'," pokrčil Poppr rameny.

I.A třída

Z této soutěže tedy díky okolnostem postoupí hned dva celky, stejný počet účastníků také spadne. ,,První Chrastava i druhý Košťálov/Libštát potvrdili účast v Krajském přeboru a postupují. Na druhém konci tabulky sestupují Hejnice, které se před jarní částí odhlásily a Lokomotiva Česká Lípa, která skončila předposlední před Hejnicemi," vysvětlil Poppr.

I.B třídy západ a východ

Z důvodu toho, že jsou v Libereckém kraji hned dvě B třídy, mají nárok na postup do vyšší soutěže pouze mistři. ,,Z I.B tříd postupují do I.A třídy pouze vítězové. V případě východní B třídy postupuje Mšeno-Jablonec n. N. a ze západu postupují Ruprechtice. Oba dva celky postup potvrdili," řekl sekretář.

Na opačném pólu tabulky dojde opět na dvě mužstva. ,,Díky tomu, že máme čtyři okresy, ze kterých budou mužstva postupovat, sestupují z obou B tříd vždy dva celky. Z východu se jedná o Roztoky u Jilemnice a Bozkov a ze západu sestupují Vratislavice n. N. a Skalice B, která se odhlásila během jara," zmínil.

soutěže OFS

V případě Okresních přeborů postupuje vždy jeden tým z každého. ,,Z okresních soutěží postupují z Českolipska Staré Splavy, ze Semilska Turnov B, z Jablonecka Zásada a z Liberecka Osečná, u které se čeká na potvrzení. Jsme v kontaktu a na 90% by měla hrát v příští sezoně I.B třídu," oznámil Poppr, že zde postoupí druhý celek soutěže.

To hned vzápětí vysvětlil. ,,První Rynoltice nemají o postup do vyšší soutěže zájem. Ani Nová Ves u Liberce, která má před posledním kolem stejně bodů jako Osečná by v případě konečného druhého místa nechtěla postoupit," dodal na závěr sekretář.