„Syn hraje paradoxně právě za Mšeno. Uvidíme, až s ním přijdu na trénink, co mi na to řeknou,“ zasmál se Řeháček.

Nechybělo mnoho a 38letý útočník mohl střílet góly právě tam. „Rozhodoval jsem se mezi Mšenem a Pěnčínem, ale zavolal mi trenér Pěnčína Lukáš Hodan, přišel jsem na trénink a vše bylo v pohodě. Trenér, hráči i zázemí je dobré. Navíc to mám 20 minut od Jablonce, což je super,“ vyjmenovával důvody, proč se rozhodl nakonec pro Pěnčín.

Roli hrálo také složení týmů. „Ve Mšeně jsou hlavně mladí kluci z juniorky Jablonce kolem dvaceti let. Já bych mezi ně asi už tolik nezapadl,“ myslí si.

Před odchodem do německé Kreisoberligy, která je obdobou českého přeboru či A třídy postoupil s Přepeřemi do divize. Proč tedy nezůstal ve žluto-černém celku? „Když se postoupilo, mělo se více trénovat. Měli jsme akorát na cestě druhé dítě a nebylo na fotbal tolik času, proto jsem odešel do Německa, kde jsem působil už před angažmá v Přepeřích čtyři sezony,“ osvětlil fanoušek Jablonce či Manchesteru City.

Po pěti letech se mu zastesklo po domově a chtěl být blíže rodině. „Věk nezastavíte. Je mi 38 let a už mi nevyhovovalo dojíždění. Rozhodl jsem se tedy pro návrat do Čech a možné ukončení kariéry. Mluvil jsem s kamarádem, který hraje v Pěnčíně a zlákal mě. Následně mi volal trenér, řekl jsem mu, že zkusím přípravu a uvidíme, co z toho bude,“ neměl původně jasno, zda bude s fotbalem pokračovat.

Každý ale ví, že když ten sport milujete, těžko se končí. „Žádné velké ambice jsem neměl. Chtěl jsem si už odpočinout, ale začalo mě to bavit a s týmem bych chtěl být nejhůře třetí. Nejlepší by bylo vyhrát A třídu samozřejmě,“ usmál se pětigólový střelec.

Jeho skvělá produktivita v začátku soutěže ho vynesla na druhé místo mezi střelci. Pouze Tomáš Studnička z Bílého Kostela má o jeden zásah více. „Kamarád mi řekl, že jsem druhý, tak jsem se na to akorát podíval. Jinak to nesleduji,“ prozradil Řeháček.

V novém mužstvu je zatím velmi spokojen. „Většinu kariéry jsem hrál krajský přebor. Pěnčín má na A třídu velmi dobrý tým. Jsou zde šikovní kluci, až mě to překvapilo. Trenér je výborný, mančaft taky. Všechno je v pohodě. Doufám, že góly budou přibývat,“ přeje si útočník, jehož oblíbencem byl dříve Zlatan Ibrahimović a nyní Erling Haaland.

A co kdyby se dařilo až tak moc, že by se A třída vyhrála? „O postupu nikdo nemluví. Je to strašně daleko, jsou odehraná pouze tři kola. Je před námi stále prakticky celá sezona. Rozhodnutí by bylo hlavně na vedení, jestli by chtěli postoupit. O tom se ale můžeme bavit až na jaře, pokud to bude aktuální,“ uzavřel Řeháček.