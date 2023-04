Rapid Liberec – Nové Město pod Smrkem 3:2 (2:1) „Odehráli jsme zápas v azylu ve Frýdlantě na umělce, přišli jsme tedy o opravdovou výhodu domácího prostředí, ale tři body jsme si přivezli. Musím přiznat, že si jich vážím, protože jsme narazili na kvalitního soupeře, který půjde tabulkou podle mého názoru nahoru, ukázalo se, jak je soutěž vyrovnaná. Soupeř předvedl dobrý výkon, my jsme se snažili být aktivní, ale místo gólů jsme dvakrát trefili břevno a tyč, proto jme museli zůstávat ostražití až do konce,“ řekl liberecký trenér Pavel Jakubec s tím, že se jeho mužstvo musí nyní připravit na zápas s Jilemmnicí. To by se mělo v sobotu odehrát opět na umělé trávě, tentokráte v Lomnici nad Popelkou.

Vratislavice nad Nisou – Ruprechtice 0:4 (0:3)

Nezaváhal ani druhý celek pořadí. „Můžeme být spokojení s tím, že jsme zvládli první jarní kolo, a získali jsme tři body. Rozjezd bývá vždy takový ošidný. Každopádně nelíbila se nám předvedená hra. Se vší úctou k soupeři z Vratislavic jsme chtěli být dominantnější, a představovali bychom si, že s větším klidem dokážeme vytvořené šance dotáhnout do gólového konce. Byli jsme v zápase zkrátka příliš uspěchaní, nepřesní, a ztrátoví. To by se nám v dalších zápasech jistě vymstilo. Druhé jarní kolo nás čeká Kamenice. Tento zápas odehrajeme na umělé trávě u stadionu U Nisy,“ uvedl na klubovém webu tajemník ruprechtického klubu Miloslav Cihlář.

Jablonné v Podještědí – Hodkovice n. M. 2:2 (2:0)

Dva góly po změně stran nejlepšího střelce soutěže Jiřího Jiránka, jenž už má na svém kontě v sezoně celkem 22 branek, zajistily čtvrtým Hodkovicím v Jablonném alespoň bod. Domácí jsou ale i přes ztrátu dvougólového vedení se ziskem bodu spokojeni. "Čekal nás velmi těžký soupeř z Hodkovic. Začátek zápasu patřil jemu, když si vypracoval dva ošemetné závary před naší brankou, ale naštěstí se je podařilo vyřešit. Postupem času se hra vyrovnala a do šancí jsme se dostali i my. Po půlhodině hry jsme v krátkém časovém sledu dvě z nich využili a dostali se do vedení 2:0. Tímto stavem skončil první poločas. Druhé dějství se hrálo vyrovnaně až do 59. minuty, kdy jsme ve vápně faulovali hostujícího hráče a Hodkovice z penalty snížily. Hned po rozehře jsme chybovali v rozehrávce a bylo srovnáno. Po zbytek zápasu se hrálo spíše mezi vápny a další šance k vidění nebyly. Závěrem bych chtěl poděkovat celému týmu za bojovnost, nasazení a novým kluků za přínos do týmu. Za mě se jedná o dobrý bod," hodnotil trenér Tatranu Aleš Kotek remízové utkání na klubovém webu.