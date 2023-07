„V minulé sezoně jsme měli hlavní úkol udržení v soutěži, což jsme splnili. Podzim byl z naší strany dobrý, hlavně jeho začátek a konec. Přezimovali jsme v horní polovině tabulky. Zimní příprava pak splnila očekávání, ale nejlepší hráč Vácha si utrhl koleno a prognóza, že nebude hrát celé jaro se bohužel vyplnila. Na začátku jara se k němu přidal kapitán Josef Háza, který musel také na operaci s kolenem a vrátil se až v závěru sezony. Do toho se přidávala další lehčí zranění nebo pracovní vytíženost a prakticky celé jaro nám chybělo vždy minimálně šest lidí základní sestavy, což se projevilo na výkonech,“ pokrčil rameny Háza.

Absence klíčových hráčů byla v druhé polovině sezony znát. „Na jaře jsme vyhráli pouze dva zápasy a v soutěži se udrželi hlavně díky dobrému podzimu. Hra nevypadal zle, ale dělali jsme triviální chyby a neproměňovali vyložené šance. Tam se projevilo, že nám chybí zkušenosti a hráči základní sestavy,“ ví předseda Vesce.

Na tamním hřišti už započala příprava na novou sezonu. „Začali jsme v úterý 11. července klasicky spojenými tréninky 'áčka' s 'béčkem'. Sehrajeme přípravné zápasy s Doubím a Hodkovicemi. Kádr A-mužstva se bude tvořit hlavně poslední týden v červenci. Důležité je, že nikdo neodešel a zranění hráči se dávají dohromady. Co se týče posil, tak jednáme, ale zatím o nich nechci mluvit. Mělo by být jasno do dvou týdnů,“ nechce nic zakřiknout.

Také v sezoně 2023/2024 bude hlavní ambicí zůstat v A třídě. „Cíl na příští ročník zůstává stejný. Udržet A třídu a zkonsolidovat mužstvo. Nebudeme přivádět mnoho hráčů, bude to o dvou nebo třech nových tvářích. Po postupu B-mužstva do Okresního přeboru budeme chtít také soutěž udržet a mít větší provázanost mezi prvním a druhým týmem, aby se hráči rezervy zlepšovali,“ prozradil Háza plány klubu.