Rozstání mohlo pomýšlet na vyšší příčky, ale dlouhý zimní spánek jim to nedovolil. „Zklamání přišlo na začátku jara, kdy jsme z prvních pěti zápasů vyhráli pouze jednou. Od začátku ročníku nás trápil hlavně důraz ve vápně a vstupy do utkání. Na to si musíme dát v následující sezoně pozor,“ vypočítává šéf lavičky mezery, na kterých je třeba zapracovat.

Z Vesce nikdo neodchází. Naopak se plánují posily

Na krásné hřiště se povedlo přivést zajímavá jména pro novou sezonu. „V této sezoně chceme být ještě lepší. Hrát ideálně výše, maximálně do pátého místa. Kvalitně jsme posílili. Přišel Šimon Mrázek z Rapidu, Kuba Krasnický z Přepeř a Marek Jíra z Turnova. Tedy mládí, zkušenost a důraz, který očekávám hlavně od Máry Jíry. Měl by nám zkvalitnit defenzivu společně s Kubou Krasnickým, který ještě před dvěma lety hrál s Přepeřemi ČFL. Tím, že jsme posílili A-mužstvo, máme jasné ambice pro naši rezervu, a to postup do Okresního přeboru,“ říká odhodlaně.

Jeho svěřence čeká v nejbližších dnech neoblíbená letní příprava. „Začali jsme trénovat 13. července. Během týdne máme tři zápasy. V sobotu doma s Lučany, ve středu jedeme do Jilemnice a další sobotu hrajeme se Cvikovem. Všechna tyto mužstva hrají B třídu. V létě nemáme kompletní kádr, budou hrát také hráči B-týmu, takže jsme odmítli kvalitnější soupeře, kteří se nám nabízeli. Trénujeme spojeně 'áčko' s 'béčkem'. Na tréninky chodí kolem 25 lidí a byl bych rád, aby si všichni zahráli. Prvních 14 dní bude na fyzičku rozhodujících. Zařadili jsme do přípravy jednou týdně jógu a budeme opět chodit na městský stadion běhat do písku a schody,“ prozrazuje, že kromě fyzičky se zde zaměřují také na protahování celého těla.