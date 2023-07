„Chceme být lepší než minulou sezonu, to znamená vyhrát A třídu nebo skončit druzí. Mohli jsme postoupit už letos, protože Rovensko odhlásilo Krajský přebor a jde do B třídy, ale my si chceme postup vykopat sami. Nabídku jsme tedy odmítli. Je lepší hrát o soutěž níž nahoře v tabulce než se nervovat v přeboru a prohrávat. Základem je u nás parta, kterou chceme udržet i tím, že budeme vyhrávat,“ uvědomuje si lodivod Pěnčína.

Pokud má mužstvo takové ambice, musí mít také dostatečně široké a kvalitní mužstvo. „Musíme omladit a rozšířit kádr, to je hlavní priorita. Do přípravy půjdou noví hráči, které budeme zkoušet. Minulý ročník jsme odehráli pouze s 22 hráči, a to je málo. Teď se do toho tedy obujeme a potřebujeme sehnat kusy. Sháníme hráče z Rovenska a Mírové, kde se týmy rozpadají,“ prozradil Hodan, kde loví nové tváře.

Jeho svěřenci mají zatím stále volno. „Přípravu na novou sezonu zahájíme příští týden. Odehrajeme tři přátelské zápasy. Jeden právě proti Rovensku, dále nás čekají Sedmihorky z Krajského přeboru a Turnov B, který postoupil do I.B třídy,“ odtajnil plán na léto.