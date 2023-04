Ke všem přeloženým zápasům mohl přibýt další, ale v Rychnově se nakonec hrálo. "Utkání bylo na hraně přeložení, protože hrací plocha byla díky vydatným dešťům silně podmáčená. Rozhodli jsem se ale hrát. Soupeř minulé kolo výsledkově nezvládl, ale do zápasu nastoupil s velkou chutí. Oba týmy se snažily o konstruktivní hru, ale podmínky byly opravdu složité. Zápas se tak částečně odehrál spíše v rámci osobních a hlavičkových soubojů, kde měl hostující Pěnčín převahu," komentoval složité podmínky asistent domácího trenéra Ondřej Králíček.

Dlouho to vypadalo, že v tomto klání branka nepadne, ale hosté se dokázali prosadit v 85. a 86. minutě, čímž rozhodli o svém vítězství. "Tentokrát jsme doplatili na užší kádr, kdy jsme nemohli kvalitně prostřídat. Utkání bylo pro hráče fyzicky náročné a Pěnčín si s ním poradil lépe," pokrčil rameny Králíček.

Podobně to viděl také hostující lodivod. "Byla to velká bitva. Naši kluci výborně uskákali jejich vysoké věže. Hráči si uvědomili výbuch s Doubím a ryli hřiště nosem. Oba týmy chtěli hrát fotbal, ale bahnité hřiště to příliš nedovolovalo. Posledních 15 minut začal soupeř šlapat vodu. My dobře prostřídali, využili slabých chvil soupeře a vstřelili rozhodující dva góly," zhodnotil zápas Lukáš Hodan.

Ten si cenil hlavně přístupu svých svěřenců po minulé překvapivé porážce. "Chtěl bych kluky celkově pochválit. Každý, kdo nastoupil, šlapal jak hodinky a mužstvo celkově táhlo za jeden provaz," pravil spokojeně.

Lídr si připsal další vítězství, Mimoň zaskočila Višňovou

Rozstání – Košťálov/Libštát 1:7 (0:3)

Domácí tým prohrál jednoznačně také druhé jarní utkání. Po prohře 0:6 na hřišti Chrastavy nestačil na soupeře ze Semilska. "Bohužel jsme utkání museli odehrát na malé umělé trávě v Českém Dubu, kde byli hosté jednoznačně lepší. Předčili nás hlavně v produktivitě a trestali ze standardních situací a brejků," smutnil po zápase trenér Rozstání Roman Passian.

Celé mužstvo bylo vysokou porážkou evidentně rozladěno. "Prohra je pro nás velkým zklamáním. Předpokládám, že si z tohoto zápasu vezmeme ponaučení do dalších bojů a půjdeme do nich s jiným nasazením a kvalitou," přeje si kouč.

To jeho protějšek mohl být spokojen. "Do poslední chvíle se nevědělo, kde se bude hrát. Museli jsme trochu přeskupit sestavu a jeli jsme na zápas se smíšenými pocity. Byli jsme důraznější v soubojích a konečně jsme proměňovali vytvořené šance a padalo nám to tam," radoval se Ivo Jiříček.

Trenér už vyhlíží následující kolo. "Čeká nás derby s týmem ze Semil. Doufáme, že bude hezké počasí a bude se hrát na kvalitním hřišti v Košťálově. Věřím, že přijde také hodně fanoušků, určitě přijedou i ze Semil. Musíme si dál vytvářet šance a držet si výkonnost. V derby to platí dvojnásob," uzavřel.