Utkání Hejnice - Rozstání se nehrálo, domácí z I. A třídy odstoupili před jarní částí se soutěže.

Chrastava - Krásná Studánka 9:0 (2:0)

Lídr tabulky vstoupil do jarní části soutěže impozantně, hattrickem se blýskl Jakub Beneš, jeden z nejlepších střelců soutěže se celkově dostal už na 17 gólů.

"Výsledkově utkání vypadá jednoduše. V prvním poločase jsem ale spokojen nebyl, hráli jsme dost složitě, proto jsem prostřídal. Pak jsme začali hrát účelně ve středu hřiště a už to bylo v pořádku," hodnotil jarní premiéru trenér prvního celku tabulky Michal Kolčava.

To hosté se zápasem spokojeni být nemohli. "Řeknu to jednoduše. Je nás málo, jsme staří a zranění. Potřebujeme omladit kádr. Po prvním poločase jsme prohrávali 0:2, kdy jim rozhodčí pomohl penaltou, která nejspíš nebyla. Na druhou stranu to Beny (Jakub Beneš) udělal chytře. Ve druhém poločase jsme se v hlavách sesypali po gólu na 0:4 a přestali jsme si věřit, což kopíruje konečný výsledek utkání," pravil smutně hráč Krásné Studánky Radek Opočenský.

"Pro nás to byla spíše generálka, jelikož jsme celou přípravu odtrénovali pouze s pár lidmi z A-týmu. Kdybych to měl porovnat se zápasy, které se hráli na podzim, byli v sestavě pouze tři hráči. Marodka je u nás velká, chybí 11 hráčů, kteří by mohli nastoupit. V létě plánujeme omladit kádr a přivést dorostence. Musíme na jaře vydržet a prát se o výsledky," opakoval, že cíl jeho týmu je hlavně udržení se v soutěži a hlavně omlazení mužstva.

Naopak příprava podle slov trenéra Chrastavy probíhala, jak měla. "Co jsme si naplánovali, jsme splnili. Moc zápasů jsme záměrně nesehráli, ale na druhou stranu jsme se jako jediný tým mimo krajský přebor dostali do semifinále Poháru LKFS, a tak v něm chceme dojít co nejdál."

Mužstvo se přes pauzu podařilo udržet pohromadě. "Jeden hráč odešel, dva přišli, kostra týmu je tady. Povedlo se nám soustředění, kde se ukázali všichni hráči. Menší výhrady mám pouze k docházce, třetina hráčů ji měla vzornou, u dalších by si uměl představit lepší účast. Předpokládám, že jarní část bude vyrovnanější než podzim, ale my půjdeme zápas od zápasu a uvidíme. Snad budeme na konci sezony slavit," konstatoval Kolčava, jehož tým čeká v dalším kole Vesec: "Nedávno jsme s ním hráli právě v poháru, rozhodly penalty. Víme, že nás čeká těžký zápas, navíc uvidíme, co počasí."



Žibřidice - Sokol Pěnčín (LI) 4:3 (2:2)

Druhý celek tabulky ve šlágru 17. kola otočil zápas s libereckým Pěnčínem, v poslední desetiminutovce se trefili snajpr Jakub Kouba následně z penalty Matěj Šorejs. Nováček tak na chrastavský Spartak ztrácí jen dva body.

"Klukům musím poděkovat za bojovnost, protože dobře připravené hřiště se postupem času zhoršovalo a nebylo to na něm jednoduché. Vedli jsme 2:0, ale v posledních pěti minutách první půle jsme po dvou chybách, které by se nám asi stávat neměly, inkasovali a hosté vyrovnali," začal hodnocení žibřidický trenér Jan Broschinský.

Podle jeho slov byl soupeř už do přestávky nebezpečný a to potvrdil i v dalším průběhu střetnutí. "Po chybě na straně jsme inkasovali, ale pak se ukázala vnitřní síla našeho týmu. Kouba dal na 3:3 my bušili do soupeře dál, třebaže by byla asi vzhledem k průběhu zápasu spravedlivější remíza. Jaček v 84. minutě neskutečnou bojovností vybojoval penaltu a Šorejs to otočil."

Broschinský si cenil, že mužstvo plnilo i přes improvizace v sestavě taktické pokyny. "Museli jsme složit novou stoperskou dvojici, sáhli jsme i do defenzivního složení zálohy. Snad se situace nyní zlepší, po trestu se vrací mladej Bróša, uzdravil se i zkušený Patka. Nemám moc radost, že s Rychnovem hrajeme na malé umělce v Břízkách, ale co se dá dělat, budeme si muset poradit."

To jeho protějšek byl po utkání zklamaný. "Hrálo se na těžkém bahnitém terénu. Do utkání jsme nastoupili dobře a měli více ze hry. Hned po prvním rohu soupeře jsme ale prohrávali. Následně Žibřidice zvýšili po rychlém brejku na 2:0. Poté jsme přeskupili řady a vrhli více sil do útoku. To přineslo naše dva góly a vyrovnání do poločasu," začal s hodnocením zápasu Lukáš Hodan.

"Také do druhé půle jsme šli se třemi útočníky a dostali se do vedení 3:2. Další dvě gólové šance jsme neproměnili a soupeř nás potrestal po standardní situaci a naší hrubé chybě. V závěru nás mačkal a po sporné penaltě otočil na konečných 4:3. Pro nás je to ztráta, bod bych bral," pokrčil trenér rameny.

Před startem jara přitom prohlašoval, že by chtěl s jeho mužstvem atakovat první tři místa soutěže. "Je to spíše problém pro mě. (hořký úsměv) Připravoval jsem kluky, že to bude jeden z rozhodujících zápasů jara, který jsme nezvládli. Jedeme ale dál, když vyhrajeme všechny zbylé zápasy, do první trojky se dostaneme," říká Hodan s nadějí v hlase.

Pěnčín, stejně jako mnoho dalších týmů, bude mít následující víkend volný. "Další kolo jsme měli hrát doma proti Bílému Kostelu, ale z důvodu špatného terénu se zápas přesune na 19. dubna. Na umělé trávě jsme hrát nechtěli," vysvětlil, proč se hrát nebude.