"To jsme nečekali. Spadli jsme hubou do bahna, co bylo na hřišti. Doubí vyhrálo zaslouženě. Jejich mladí hráči byli bojovní a my se utopili v těžkém terénu," pravil po utkání zklamaně trenér Pěnčína Lukáš Hodan.

Do zápasu přitom jeho svěřenci vstoupili poměrně dobře. "Chtěli jsme na soupeře vlétnout a do 20. minuty dát první gól, abychom se následně mohli zatáhnout. Nedali jsme ale dvě vyložené šance, Doubí se následně dostalo k nám na půlku a dalo hezký gól," rekapituloval začátek prvního dějství.

"Naši techničtí hráči se vepředu utápěli v bahně. Povedlo se nám sice vyrovnat ve 41. minutě, jenže než jsme stačili gól na lavičce oslavit, otočil jsem se a opět jsme prohrávali. Tato branka do poločasu s námi otřásla," popisoval kouč nejspíš rozhodující moment utkání. "Do druhé půle jsme zariskovali a zkusili hrát na tři útočníky. Chvíli po přestávce jsme ale inkasovali potřetí a už se do zápasu nedostali," smutnil Hodan.

To jeho protejšek mohl být po utkání více než spokojen. "Abych řekl pravdu, takto vysokou výhru jsme nečekali. Na druhou stranu jsme tam určitě nešli prohrát. Po vývoji utkání bych řekl nečekané, ale zasloužené vítězství," říkal Tomáš Brezinský.

Hostující trenér si na terén tolik nestěžoval. "Po tom, co jsme hráli první kolo v Bílém Kostele, neviděl bych trávník v Pěnčíně jako úplně hrozný," hořce se pousmál.

Průběh zápasu hodnotil podobně jako domácí lodivod. "V začátku jsme měli štěstí, když jsme přežili dvě šance domácích. Pak jsme skórovali po krásné akci a první poločas byl vyrovnaný. V jeho závěru jsme sice inkasovali, ale strašně nám pomohl druhý gól prakticky hned po rozehře," uvědomoval si.

Stejně tak to bylo s hodnocením druhého dějství. "Věděli jsme, že domácí do druhé půle vlétnou. Podařilo se nám přečkat tlak a hned po něm odskočit na 3:1, což v podstatě rozhodlo," uzavřel Brezinský.

Košťálov/Libštát - Vesec 2:3 (2:1)

Také třetí celek tabulky o víkendu zaváhal. "Chtěli jsme první utkání na domácím hřišti vyhrát, ale dopadlo to jinak. Soupeř lepší nebyl. My jsme si vytvářeli šance, ale bohužel, proměňování nám v poslední době dělá potíže. Hosté z prvního nebezpečného protiútoku a rohového kopu získali vedení. Vypadalo to s námi špatně. Zase jsme útočili, ale jalově. Naštěstí dvě minuty před přestávkou se nám podařilo skóre otočit, když dvě branky dal Holovič," dodal domácínu trenérovi naději jeho svěřenec.

Jenže stejně jako domácí dali dvě branky na konci první půle, to samé se povedlo Vesci v závěru druhého dějství. "Mysleli jsme si, že ve druhém poločase Vesec dorazíme, ale zase jsme zklamali v koncovce. V závěru jsme měli vynucené střídání. Hosté se větší bojovností začali víc prosazovat, a to rozhodlo. Skóre otočili v posledních minutách, když v 90. minutě rozhodli o svém vítězství. Byli bojovnější a měli větší vůli po vítězství. My jsme byli takoví nijaký," říkal zklamaně Ivo Jiříček.

Pochválil také hostující fanoušky. "Vesec měl také velkou podporu v hledišti, přijeli s nimi fanoušci včetně bubeníků. Našich fanoušků bylo taky hodně, tak padesát na padesát. Atmosféra výborná," pověděl o něco pozitivnějším tónem.

To vedoucí šestého Vesce mohl být po obratu v závěru spokojen. "S výsledkem jsme spokojení. Zápas byl hodně těžký, stejně tak terén. Na měkkém povrchu byli domácí živější. My se s tím nedokázali tolik vypořádat a vázla nám kombinace. Neřekl bych, že vyhrál lepší tým, ale spíše šťastnější," uznal sportovně Josef Háza starší.

Rozhodl závěr obou poločasů. "Na konci toho prvního jsme udělali dvě chyby a z obou inkasovali," byl lehce rozladěný o poločasové přestávce. Jenže stejná věc, tedy dvě branky v závěru, se povedla také Vesci. "Ve druhém poločasu ubývaly síly na obou stranách, ale nám se v závěru podařilo vstřelit dvě branky a zvítězit 3:2. Domácí měli v nastaveném čase ještě jednu velkou šanci, kterou jsme se štěstím odvrátili," oddechl si Háza.

Chrastava - Rozstání 6:0 (2:0)

Lídr I.A třídy si dokráčel na domácím trávníku pro pohodlné vítěství. "S výsledkem panuje stoprocentní spokojenost. Čekal jsem těžké utkání, to se hlavně v prvním poločase potvrdilo. Pomohli jsme si ale standardkou, za což jsem rád," byl spokojený domácí trenér Kolčava.

"Byli jsme více zatažení, protože jsme od soupeře čekali jednodušší a bojovnější fotbal. V prvním poločase jsme nebyli na míči tolik, jak bývá zvykem, ale i tak se nám povedlo vyhrát prvních 45 minut 2:0," hodnotil první dějství. "Ve druhé půli jsme přidali po střídání třetí gól, který soupeře zlomil a fotbalově jsme zápas dohráli, přidali další branky a zapsali vítězství 6:0," usmíval se.

Na to, že se hrálo začátkem dubna, bylo hřiště výborně připraveno. "Poděkování patří lidem, kteří se v Chrastavě starají o trávník, protože v téhle době, kdy se spousta utkání odkládá, zde máme fantastické hřiště," je si vědom Kolčava tvrdé práce trávníkářů.

Sám totiž moc dobře ví, že ne vždy se povede utkání odehrát v řádném termínu. "S jarními výsledky zatím panuje spokojenost. Mrzí mě jen, že jsme nehráli minulé kolo s Vescem, který odložil zápas z důvodu špatného terénu, ale z jejich strany nebyla žádná snaha o sehnání náhradního hřiště a odehrání utkání v termínu. Hrát fotbal pro radost uprostřed týdne, kdy spousta hráčů nemá čas, prostě není dobře a nelíbí se mi to," opřel se jízlivě do soupeře.

Hostující trenér byl po zápase samozřejmě rozladěný. "Bohužel jsme se k zápasu nesešli tak, jak jsem očekával. Narazili jsme nejspíš na nejkvalitnější mužstvo v této soutěži a přistoupili na páteční termín, kdy chtěla hrát hlavně Chrastava," pověděl Roman Passian.

"Máme v týmu kluky, kteří pracují na směny nebo například dva policisty, kteří byli ve službě a nemohli se uvolnit. Hráli tak i kluci z B-týmu, za což jim děkuji, že nám pomohli," pochválil hráče rezervy.

S úvodním dějstvím byl ale nakonec docela spokojen. "První poločas byl od nás slušný, ale soupeř se dostal třikrát na naši polovinu a dal z toho dvě branky. Ve druhé půli jsme se po třetím, respektive čtvrtém gólu zlomili a byli rádi, že utkání se ctí dohráli," krčil rameny.

Ještě jednou pak pochválil soupeře. "Chrastava je za mě jednoznačně nejlepší mužstvo v A třídě, ale kdybychom se sešli v plné síle, věřím, že bychom je potrápili více," řekl Passian k velké absenci jeho mužstva.

Pro Rozstání se jednalo o první jarní zápas, takže se čekalo, jak budou či nebudou rozehraní. "Nevymlouval bych se na to. Kluci zase byli o to víc natěšení. To, že jsme nehráli dvě kola a byli poprvé na trávě, možná trochu vidět bylo. Na druhou stranu máme dost kvalitních fotbalistů, aby pro nás taková pauza nebyla problém," byl smířený se situací.