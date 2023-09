„V prvním poločase byla Nová Ves lepší, dala gól a zahodila asi dvě tutovky. Nám se povedlo srovnat a po poločase jsme šli do vedení. Vzápětí domácí srovnali z vymyšlené penalty, kterou viděl jen rozhodčí. Velké problémy nám dělal Tomáš Marx, který poslal Ves opět do vedení v 78. minutě. My srovnali o šest minut později z trestňáku krásnou střelou k tyči. Brankář Dostál nás držel po celý zápas a chytil minimálně tři další góly,“ hodnotil průběh utkání David Jalovičár.

Pak už přišla řeč na konec zápasu. „Takový zářez, co nám udělal na konci rozhodčí Kořínek, jsem ještě za celou kariéru nezažil. Rozumím tomu, že jsme z vesnice a nechtějí nás tam, ale tohle jsem fakt nezažil. Nejprve odpískal v 66. minutě nesmyslnou penaltu, ze které domácí srovnali na 2:2 a v 94. minutě jsme dali regulérní gól, který odvolal. Pomezní nic nesignalizoval a běžel směrem k půlce. Hlavní rozhodčí za ním přiběhl a udělal z toho ofsajd. Po zápase říkali i hráči Nové Vsi, že jsme měli vyhrát a že nás rozhodčí zařízl,“ kroutil nechápavě hlavou.

Dle zápisu o utkání byl v čase 'C', tedy po skončení utkání vyloučen hostující hráč Jan Šindler. Hlavní sudí napsal do zápisu toto: Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika R po skončení utkání za použití hanlivých a výhružných výrazů: "Ty si to posral. Přijedeš k nám do Nováče a jseš mrtvej." Po udělení ČK se hráč rozeběhnul v plné rychlosti proti R, přičemž fyzickému napadení R zabránil bleskový zásah kapitána hostujícího družstva (H27).

K situaci se vyjádřil i David Jalovičár. „Po verdiktu se samozřejmě strhla mela a s trenérem jsme hráče odtrhávali od sebe. Zklidnili je a řekli, že zápas dohrajeme. Najednou ale vidím Šindyho (Jan Šindler), jak sundal triko, letí na rozhodčího a křičí na něho, že pokud přijede do Nového Města, rozbije mu držku. Je ale také pravda, že hlavní rozhodčí mu dal v té mele lehkou hlavičku. Co mám teď dělat? Šindy dostane trest a pro nás je to už druhý vyloučený hráč na delší dobu,“ ptá se zoufale s dovětkem, že se nejspíš obrátí na disciplinární komisi.

Deník kontaktoval hlavního rozhodčího utkání Lukáše Kořínka, jestli by poskytl svůj pohled na věc. Ten stroze odepsal: „Respektuji pravidla fotbalu. K situacím v utkání jsem poskytnul informace příslušným rozhodčím a navíc také vedoucím družstev. Na vyzvání poskytnu informace rovněž příslušnému řídícímu orgánu.“

Ani domácí strana nebyla s výkonem arbitra příliš spokojena. „K rozhodčímu se radši nebudu moc vyjadřovat, nedělá to dobře. Zápas se mu nepovedl. Penaltu pro nás mohl pískat, ale nemusel. Ruka byla, ale nemáme VAR, abychom se na to mohli zpětně podívat. Myslím si, že situace ze závěru, kdy dal soupeř čtvrtý gól, ofsajdová byla. Rozhodčí se domlouval asi pět minut s pomezním, jestli hráč bránil ve hře. Podle mě ano a tím se zapojil do hry v ofsajdovém postavení. Pro mě to ofsajd byl,“ nesouhlasí s hostujícím družstvem trenér Nové Vsi Václav Kverka.

Toho mrzela hlavně špatná produktivita. „Nastoupili jsme v sestavě bez zraněného Čupra. Kvůli velké marodce jsme ale museli povolat starší zkušené hráče. Od začátku jsme byli lepším týmem a ve 30. minutě to mohlo být 6:0 pro nás. Zahodili jsme ale mnoho velkých šancí. Brzy jsme dali gól na 1:0, ale soupeř dokázal ještě v prvním poločase vyrovnat, kdy jsme inkasovali hloupý gól. Do pauzy se hrálo na jednu bránu, ale ani další šance jsme nevyužili,“ pravil smutně.

„Po přestávce jsme inkasovali ze standardní situace. O pár minut později se nám podařilo vyrovnat z pokutového kopu po ruce hostujícího hráče ve velkém vápně. Otočili jsme na 3:2, ale opět jsme inkasovali, tentokrát z vymyšlené standardky. V závěru jsme ještě mohli dostat gól na 3:4, ale po ofsajdu byl odvolán,“ zopakoval kouč spornou situaci ze závěru utkání.