Nebyly to ale pouze individuální chyby, které rozhodly o sestupu. „Rozhodlo také množství absencí, nezvládnutí tlaku a nevyvarování se výkyvů ve výkonnosti. V podstatě v každém zápase jsme soupeři darovali první nebo druhý gól. A v posledním utkání, kde šlo o záchranu, chyběla i pověstná dávka štěstí,“ pokrčil vratislavický lodivod rameny.

Jakou roli chce hrát se svým mužstvem v Okresním přeboru? „Pro mě jakožto trenéra bylo podstatné, jak s hráči pracovat dále. Bavil jsem se s nimi a chtějí se poprat o návrat do B třídy. Budeme se prát o první tři místa a uvidíme, na co to bude stačit,“ praví odhodlaně.

Zároveň si uvědomuje, že by mužstvo potřebovalo posílit. „Měli jsme předběžně domluvené dva hráče na zvýšení konkurence v bráně a útoku, ale díky sestupu z toho sešlo. Posilami budou hráči z dorostu, kdy jsme zrušili kategorii U19. Do mužů se tedy posouvají nejen ročníky 2004, ale také 2005. Dva až tři z nich se mohou poprat o A-tým. Posily zvenčí neplánujeme,“ prozrazuje týmové plány.

Nevylučuje ale však možné změny během sezony. „Uvidíme, jak na tom budeme po podzimní části. Pokud bychom měli hrát čistě na postup, je potřeba konkurence ke gólmanovi, dále bychom chtěli stopera, ofenzivního záložníka a útočníka. Vím, nejsem skromný. (směje se) Hráče na tyto pozice sice máme, ale potřebovali bychom typologicky odlišné,“ uvědomuje si Vlk.

Tým už je v tréninkové zátěži. „Příprava začala v úterý 11. července, kdy si hráči na rozlučce odhlasovali, že začnou o týden dříve dvěma fotbálky. Od úterý 17. už se trénuje standardně. V sobotu 22. července je v plánu přátelský zápas doma proti Doubí. O týden později se utkáme s Krásnou Studánkou, místo se ještě řeší a generálku sehrajeme s Machnínem,“ řekl trenér závěrem.